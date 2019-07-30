Fransa Tarım Bakanı: Trump'ın teknoloji vergisine misilleme olarak şaraba vergiyle tehdit etmesi gerzekçe

Amerikan teknoloji devleri Google, Apple, Facebook ve Amazon'un akronimi olarak 'GAFA vergisi' denilen dijital devlere özel vergi getiren Fransa'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın savurduğu tehditlere 'tümüyle gerzekçe' yanıtı geldi.

Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'GAFA vergisine' misilleme olarak Fransız şaraplarına vergi getirme tehdidine 'tümden moronca' tepkisini gösterdi.

Trump, 26 Temmuz'da attığı tweette, büyük Amerikan teknoloji şirketlerine sadece ABD'nin vergi getirebileceğini iddia edip Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan şöyle söz etmişti:

"Aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz."

Alkol kullanmadığını açıklamış olan, resmi yemekler ve uluslararası zirvelerde kola içen Trump, "Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu hep söylemişimdir" diye eklemişti.

BFM TV'ye konuşan Guillaume "Siyasi ve ekonomik tartışma bakımından 'sen GAFA'ye vergi getirirsen ben de şaraba vergi getiririm' demek, absürt. Tümden moronca" karşılığını verdi.

Didier Guillaume: 'Of course I fear a tax, but it’s absurd as a political and economic argument to say, ‘You tax the Gafa [Google, Amazon, Facebook and Apple], we’ll tax your wine’. It’s utterly pathetic' https://t.co/FQtelY9fwC — Financial Times (@FinancialTimes) July 30, 2019

"Amerikan şarabı Fransız şarabından daha iyi değil" diye ekleyen Fransa Tarım Bakanı, şu görüşleri paylaştı:

"GAFA'ye vergi getirdik, çünkü Fransızları çalıştırırken kendileri milyonlarca ya da milyarlarce euro ya da dolar kar ediyorlar. Vergi ödememeleri için bir sebep yok."

"Bu ABD Başkanı'nın bir yıl içinde üçüncü kez vergiyle tehdit edişi. Hayata geçirip geçirmeyeceğini göreceğiz."

Oysa öncesinde ABD ile gerilimi düşürme çabasına giren Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ağustos sonunda yapılacak G7 zirvesimde teknoloji şirketlerini vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varılabileceğinden söz etmişti.