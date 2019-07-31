Rusya'nın Hollanda Büyükelçiliği'nden MH17 kazasına ilişkin yeni kanıtları reddeden yetkililere tepki

Rusya'nın Hollanda Büyükelçiliği, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının düşmesine ilişkin Alman bir dedektif tarafından toplanan yeni kanıtları incelemeyi reddeden uluslararası soruşturmacılara tepki gösterdi.

Alman Wifka soruşturma ajansının kurucusu Josef Resch, Sputnik'e yaptığı açıklamada, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen MH17 kazasına ilişkin Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) yeni tanık ifadeleri ve diğer verileri paylaşmayı teklif ettiğini söylemiş, ancak ancak ölüm tehditleri aldıktan sonra JIT'den kamuoyuna açık bir soruşturma yürütmelerini talep ettiğini belirtmişti.

JIT, Resch'in bu talebini geri çevirdi.

Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nin sözcüsü Sputnik'e verdiği demeçte, bunun Rus tarafının çıkardığı sonuçların geçerliliğini tekrar doğruladığını söyledi.

Sözcü, Rusya'nın JIT tarafından yürütülen soruşturmanın tarafsızlığı, bağımsızlığı ve profesyonelliği konusundaki duruşunun 'iyi bilindiğini' ve bunun değişmediğini ifade etti.

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı dört yıl önce Ukrayna'nın doğusunda düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak suçlamaları reddeden Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi.

Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de, soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.