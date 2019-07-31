Ukrayna'da alıkonulan Rus gemisine tutuklama kararı

Matios, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Biz bunu yaptık. Nokta!" diye yazdı.

Ukrayna mahkemesinin, askeri savcı ve Ukrayna Güvenlik Servisi müstantiklerinin eylemlerinin yasallığını kontrol ettiğini kaydeden Matios, Ukrayna yasalarının, ülke sınırları içinde bulunan deniz veya nehir araçlarında soruşturma kapsamındaki inceleme çalışmalarının yapılması için konsol veya diplomatik kurum temsilcisinden onay veya izin alınmasını öngörmediğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Başsavcılığı, Matios’un açıklamasını doğrulayarak Odessa şehrindeki Primorskiy İlçe Mahkemesi’nin tankeri tutuklama kararını dün verdiğini bildirdi. Mahkeme, gemi ve belgelerin yanı sıra, arama sırasında gemide tespit edilen mal varlığının da tutuklanmasına izin verdi.

Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği, Nika Spirit tankerinin tutuklandığına dair resmi bilgilendirme almadıklarını açıkladı.

Rusya’nın Odessa Başkonsolosluğu, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na yolladığı notada, duruma açıklık getirilmesini talep etti ama henüz yanıt alamadı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Askeri Başsavcılığı ile birlikte, Rusya’nın sınır ihlali nedeniyle Kerç Boğazı’nda Kasım 2018’de alıkoyduğu Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle 25 Temmuz günü Rus Nika Spirit isimli tankerini İzmail kentinde alıkoymuştu.