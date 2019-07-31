Fransa'dan Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Rusya ve Türkiye'ye iki ülke arasındaki mevcut mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde gerilimi azaltmak için çaba gösterme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumla ilgili bir konuşma yapan Riviere, "Rusya ve Türkiye, gerilimin azaltılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeli" dedi.

İdlib'deki teröristle mücadele edilmesi gerektiğini ancak bunun rastgele saldırı düzenlenmesi için bir gerekçe teşkil etmemesi gerektiğini kaydeden Riviere, önümüzdeki süreçte sadece İdlib'de değil, Suriye'nin genelinde ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi.