Fransa'dan Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

BM Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumla ilgili bir konuşma yapan Riviere, "Rusya ve Türkiye, gerilimin azaltılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeli" dedi.
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İdlib'deki teröristle mücadele edilmesi gerektiğini ancak bunun rastgele saldırı düzenlenmesi için bir gerekçe teşkil etmemesi gerektiğini kaydeden Riviere, önümüzdeki süreçte sadece İdlib'de değil, Suriye'nin genelinde ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
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