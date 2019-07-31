Kayıt
16:58 31 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Berlin eyaletinin Sağlık ve Sosyal Yardım Ofisi önünde bekleyen sığınmacılarla göçmenler (2015)

    Berlin'de sığınmacılar için 'cinsel ilişkide rıza' kursları açıldı

    © AP Photo / Bernd von Jutrczenka
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 41

    Almanya'da sığınmacılarla bağlantılı cinsel saldırılarda geçen yıl yüzde 15 artış yaşanırken, Berlin'de sığınmacılara 'ilişkide rıza' kurslarına katılma seçeneği sunulmaya başlandı. Cinsel saldırı içeriğinin de bulunduğu videolar izletilen erkek sığınmacılar, bunun üzerinden tartıştırılıyor.

    Almanya'da bomba alarmı
    © AP Photo / Markus Schreiber
    Yılbaşı gecesi kadınlar için kabusa dönüştü
    Almanya'da sığınmacılarla bağlantılı cinsel saldırı vakaları Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz'un cinsel eğitim dersleri verilmesi çağrısına yol açarken, başkentte  'cinsel ilişkide rıza' konulu kurslara katılma seçeneği sunulmaya başlandı.

    Sadece Berlin'de düzenlenen 4 saatlik seçmeli kursun adı 'Güvenlik için Birlikte'. Sponsorluğunu Almanya'da göçmenler için hosteller zinciri işleten Norveçli örgüt 'Hero' yapıyor.

    Kursa katılmayı tercih eden Suriye, Irak ve Afganistan'dan sığınmacılar, atölyede gösterilen videolar üzerinden tartıştırılıyor. 

    Videolardan birinde gece kulübünde buluşan bir kadınla erkek, içiyor, dans ediyor, gülüyor ve öpüşüyor.

    Almanya
    © REUTERS / Wolfgang Rattay
    Köln'deki toplu tacizin raporu Alman basınında: 'Beni Merkel çağırdı'

    Erkek, kadını evine götürüyor, kapıyı kilitliyor, gitmeye çalışan kadına tecavüz ediyor. 

    Sınıftaki 30'lu yaşlardaki bazısı baba olan 7 erkekten, videoya tepki gösterip yorum yapmaları istenildi.

    Biri, videodaki erkeğin genç kadının sarhoşluğundan istifade ettiği görüşüyle "Kadın çok fazla içti, yattılar" dedi.

    Bir diğeri "Erkek ne istediğini çok iyi biliyordu" yorumunu yaptı.

    Almanya
    © REUTERS / Wolfgang Rattay
    Köln’de taciz vakası 500’ü aştı, göçmen avı başladı

    Bu noktada atölye moderatörü Carola Pietrusky-Niane, "Berlin'de gençlerin çok fazla içki içip uyuşturucu kullanması, sık rastlanan durumdur. Bazılarında şiddet suçları gerçekleşebilir" diye söze girip "Bunlar rahatça konuşulması zor konular" diye ekledi. 

    Karşılıklı rızayla seks ile tecavüz arasındaki farkın gösterilmesine yönelik bir başka videoda üstses şöyle diyor:

    "Birine 'çay ister misin' diye sormak gibi. Kadın 'evet, isterim' derse, gerçekten istediği içindir. Kararsızsa, çayı demleyip tekrar sorabilirsiniz. Kadın 'teşekkür ederim, kalsın, istemem' derse, çayı demlemeyin ve kızmayın. Cinsellikte de aynı şey geçerli."

    Köln'deki kadınlar karnavalında cinsel taciz
    © REUTERS / Wolfgang Rattay
    Köln'deki kadınlar karnavalında cinsel taciz: 190 gözaltı

    Bir başkasında katılımcılar yüzleri birbirlerine dönük duruyor. Bir tablet, birbirlerinin kişisel alanını istila etmeden birbirlerine ne kadar yaklaşabileceklerini gösteriyor. 

    Pietrusky-Niane, "Konuştuğunuz insana fazla yaklaşmayın. Aynısı çocuklar için de geçerli, onlar da yabancılar tarafından dokunulmaktan hoşlanmazlar" dedi. 

    Kursa katılan gruptakiler, cinsel taciz ya da tecavüzü polise bildireceklerini failin akrabaları olması halinde garanti edemeyeceklerini söyledi. 

    Biri "bizim ülkemizde iki yasa vardır, biri devletin, diğeri ailenin" açıklamasını getirdi. 

    Köln'de taciz protestosu
    © REUTERS / Wolfgang Rattay
    Köln’deki toplu taciz tecavüzün tanımını değiştirdi

    Merseburg Üniversitesi'nden cinsellik profesörü Heinz-Jürgen Voss, kültür ve geleneklerdeki farklılıklar nedeniyle bunun çok isabetli bir kurs olduğunu ve bu eğitimin sığınmacılara çok yarayacağını söyledi.

    Voss, böyle bir kursun sığınmacılara tüm Almanya çapında sunulması gerektiğini belirtti. 

    Sığınmacılara yardım örgütü Pro-Asyl ise farklı görüşteydi:

    "Değerleri ve normları sınıfa kıyasla günlük hayatta çok daha iyi öğreniriz. İnsanlarla temas kurmak, okulda desteklenmek ve istihdam piyasasına erişim sağlamak, entegrasyon kurulmasının ve cinsel suçların önlenmesinin en iyi anahtarıdır."

    Köln'deki yeni yıl kutlamalarında olağanüstü önlem
    © REUTERS / Wolfgang Rattay
    Köln'de bir yeni yıla daha taciz skandalıyla girmemek için yüzlerce Kuzey Afrikalı'ya yakın takip

    2015'te sığınmacı kriziyle sarsılan Almanya'da, 2016 yılına girilirken Köln'deki meydan kutlamalarında göçmen erkeklerin çok sayıda kadına tecavüz etmesiyle aşırı sağcı tepki yükselişe geçmişti.

    Sığınmacıların işlediği tekil tecavüz ve cinayetlerin ardından, son olarak Freiburg kentindeki toplu tecavüz vakasının 11 failinden 10'u sığınmacı çıktı. 

    Almanya'da yabancı bağlantılı seks suçlarının sayısı 2017 yılında 5258 iken geçen yıl yüzde 15 artış gösterdi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağımsızlığını 1957'de Malaya Federasyonu adı altında ilan eden Malezya, anayasal monarşi sistemiyle yönetiliyor. Ülke yönetiminde sembolik rolü olan Malezya Kralı, yetkilerinin büyük çoğunluğunu seçilmiş hükümetin danışma ve rızası kapsamında kullanabiliyor. Genel seçimlerin ardından başbakan, bakanlar kurulu ve eyalet sultanlarından oluşan Yöneticiler Konferansı üyeleri, kralın atamasıyla göreve başlıyor. Yasama organına herhangi bir etkisi bulunmayan kral, sadece başbakanın talebi üzerine meclisi feshedebiliyor.
    Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi
    Karikatür
    ABD, Rusya'nın kuzey bölgelerinin araştırılması için yüklenici şirketler arıyor
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet