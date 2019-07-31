Bulgaristan: Volkswagen'in kuracağı fabrika için Türkiye'ye karşı avantajımız var, hâlâ yarıştayız

Son haftalarda Volkswagen’in yeni fabrikasını açmak üzere Türkiye’yi tercih ettiğine yönelik çıkan haberlere rağmen, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, ülkesinin fabrika inşası konusunda Türkiye karşısında bir dizi avantajı bulunduğunu ve karar sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yerel basına yaptığı açıklamalarda Karanikolov, “Volkswagen yönetim kurulu üyelerinin dün yaptıkları açıklamaya göre, karar süreci hala devam ediyor. Türkiye’de karar kılındığına dair çıkan haberleri duyduğumuz yaklaşık bir aydır biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bulgaristan hâlâ bu yarışta. Danışmanlarla olan müzakere süreçlerimiz devam ediyor, umuyoruz ki Bulgaristan’ın hala bir şansı vardır” dedi.

Bunun yanında bakan, Bulgaristan’ın Türkiye karşısında birçok avantajı olduğunu şu sözlerle vurguladı: “Onlardan üstün konumdayız zira işletme maliyetlerimiz çok daha düşük, Avrupa Birliği üyesiyiz, yüksek kalifiye iş gücüne sahibiz ve sunduğumuz konumlar daha uygun. Bu rekabetin katılımcıları arasında fabrikaya iki faklı yer öneren tek ülke de biziz.”

Ancak Karanikolov, Türkiye’nin de pek çok konuda Bulgaristan’dan üstün geldiğini ifade etmekten kaçınmadı. Bakan, “Türkiye bu sektörde oldukça deneyimli. Orada çok sayıda otomobil üretiliyor, daha büyük bir pazar. Türkiye üzerinden pek çok pazara da açılmak mümkün” dedi.

Karanikolov’a göre, ayrıca otomobil devi sayesinde iki yıl önce Bulgaristan yalnızca parçaları değil otomobilleri de üretecek yeterlilikte olduğuna ikna olmuştu. Avrupa’da satılmakta olan araçların parçalarının yarısından fazlası Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirketler tarafından üretilmekte.

Otomobil devinin kuracağı fabrika aracılığıyla ülkeye yapacağı yatırım 1.4 milyar Euro’yu (yaklaşık 8.6 milyar Türk lirası) bulacak. Aynı zamanda kurulacak olan fabrikada 4 ila 5 bin vatandaşa da istihdam sağlanacak. Fabrika, yılda 350 ila 500 bin otomobil üretecek. Bulgaristan, kurulacak fabrika için şirkete güney şehirlerinden birisi olan Filibe’yi öneriyor.