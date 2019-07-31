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20:00 31 Temmuz 2019
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    Nantes'da polis saldırısı yüzünden nehre düşüp boğulan 24 yaşındaki Steve Canico için düzenlenen protestolardan biri.

    Fransa'da 'Steve nerede' sorusunun yanıtı bulundu, polisle ilgili soru işaretleri kapanmadı

    © AFP 2019 / JEAN-FRANCOIS MONIER
    Avrupa
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    Fransa'daki müzik bayramında polis saldırısı yüzünden gençler nehre düşerken, içlerinde yüzme bilmeyen Steve Maia Caniço'nun ölü bedenine 40 gün sonra ulaşıldı. Başbakan'ın soruşturmada polis müdahalesi ile Steve'in kaybolması arasında bağlantı kurulamadığını söylemesi, tepkileri daha da büyüttü.

    Fransa'nın Nantes kentinde sanatçı Stephane Vigny'nin heykellerine 'Steve nerede' yazılı afişler asıldı.
    © AFP 2019 / LOIC VENANCE
    Tüm Fransa soruyor: Steve nerede?
    Fransa'da Sarı Yelekler protestolarına karşı orantısız güç kullanan polisin 21 Haziran'da Nantes kentinde müzik festivaline katılanlara gaz sıkıp saldırması sırasında kaybolan bir genç bulundu.

    Ülke çapında yüksek sesle dile getirilen 'Steve nerede' sorusunun öznesi olan 24 yaşında öğretim görevlisi Steve Maia Caniço'nun ölü bedeni nihayet dün Loire Nehri'nde bulundu ve çıkarıldı.

    Başbakan Edouard Philippe, polis teşkilatı genel müfettişliğinin soruşturmasında güvenlik güçlerinin müdahalesi ile Steve'in kaybolması arasında bağlantı olduğuna dair kanıta ulaşılamadığını söyledi.

    Soruşturma raporuna göre müdahale sırasında kalabalığın cisim atması üzerine polisin göz yaşartıcı gazla karşılık vermek zorunda kaldığını kaydeden Başbakan, konser mekanı olarak nehir kenarının seçilmesinin suya düşme riski yarattığına ve polisin böyle bir ortamda düzensizlik çıkması ihtimaline yeterince hazır olup olmadığının bilinmediğine dikkat çekti. 

    14 Temmuz 2019 Bastille Günü askeri geçit töreninde Genelkurmay Başkanı Francois Lecointre'nin eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protesto edildi.
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    Bastille Günü törenlerinde yuhalanan Macron, istifaya çağrıldı

    Ancak olayın nasıl geliştiğine dair pek çok sorunun aydınlanmadığını kabul eden Philippe, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'le görüşmesinin ardından, "Olaydan 5 hafta sonra o gece ne olduğu hala meçhul ve ben bundan tatmin olmadım" dedi. 

    Başbakan, içişleri bakanlığının soruşturma organı IGA'dan olayın nasıl geliştiğini anlamak konusunda daha derine inecek bir inceleme başlatmasını talep ettiğini sözlerine ekledi. 

    Polis müdahalesiyle Loire Nehri'ne 14 kişi düşerken, kurtulanlar polisin aşırı güç kullandığına dikkat çekmiş, görgü tanıkları da polisin sıktığı gazdan göremez hale geldiklerini belirtmişti. 

    Fransa polisi
    © REUTERS/ Gonzalo Fuentes
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    Ardından Nantes'da nehir kenarında protesto yürüyüşleri düzenlenirken, tüm şehre Steve'in resimleri eşliğinde nerede olduğunu soran posterler asıldı. Protestocuların haykırdığı 'Où est Steve' (Steve nerede?) sorusu Twitter'da 'trending topic' oldu. 

    Dün cesedin bulunması üzerine şehir merkezindeki çeşmenin önüne 'Steve' yazan dev bir poster asıldı ve üzerine kanı simgeleyen kırmızı boya püskürtüldü. 

    Yeşiller'in önde gelen vekili Yannick Jadot "Gerçeğe ve adalete ihtiyacımız var" derken, Nantes'ın Sosyalist Belediye Başkanı Johanna Rolland şöyle konuştu:

    Sarı yelekler, gösterilerin 24. haftasında sokaklarda
    © REUTERS / VINCENT KESSLER
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    "Tüm koşullar süratle aydınlığa kavuşturulmalı. Bu hem Nantes'da hem de ötesinde tüm Fransa'da hepimiz için olmazsa olmaz." 

    Steve'in kaybolmasının ardından Nantes'da kurulan destek grubunun üyesi Eric Sagot, şunları söyledi:

    "Adaletin yerini bulması için öfkemizi eyleme dökeceğiz ve sonuna dek gideceğiz. Müzik festivalinde bir delikanlı boğularak öldü, bunun üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz, adalet yerini bulana dek mücadele edeceğiz."

    Etiketler:
    Nantes, Edouard Philippe, Steve Maia Caniço, Fransa
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