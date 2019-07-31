Belçika'da bir sığınmacı mahkemede kendini ateşe verdi

Brussels Times sitesinde yer alan habere göre, 49 yaşındaki sığınmacı, çıkarıldığı mahkemede üzerine yanıcı sıvı bir madde döktükten sonra çakmakla kendini ateşe verdi.
© REUTERS / Eric Vida
İnfaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sığınmacının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yetkililer, sığınmacının eyleminin nedenine ilişkin açıklama yapmadı.
Belçika'da resmi verilere göre, geçen yıl 6 bin 96 kişi, Göçmenlik Ofisi'nin kararıyla sınır dışı edildi. Bunlardan 767'si, zorla sınır dışı edilenlerden oluşuyor.
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