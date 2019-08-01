Salvini'den Almanya'ya 'şantaj' suçlaması: Bize Avrupa'nın göçmen kampı gibi davranamazlar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, "Alman hükümetinden benim şantaj olarak yorumladığım bir e-posta geldi. 'Biz (İtalyan sahil güvenlik gemisindeki) 30 göçmeni alıyoruz, siz de yaklaşmakta olan Alman (Alan Kurdi) gemisindeki 40 göçmeni alın' diyorlar. Almanlar ve Fransızlar, bize Avrupa'nın göçmen kampı gibi davranamazlar" dedi.

İtalyan SKYTG24 kanalına değerlendirmelerde bulunan Salvini, İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'de tutulan sığınmacıların diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında paylaşımının kabulü ve son olarak İtalyan kara sularına girişini yasakladıkları Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye'a ait Alan Kurdi gemisinin akıbetine değindi.

'ALAN KURDİ GEMİSİ KARASULARIMIZA GİRERSE EL KOYARIZ'

Bu iki konuya ilişkin Almanya'dan kendisine bir e-posta geldiğini anlatan Salvini, "Alman hükümetinden benim şantaj olarak yorumladığım bir e-posta geldi. E-postada, 'Biz (Gregoretti'deki) 30 göçmeni alıyoruz, siz de yaklaşmakta olan Alman (Alan Kurdi) gemisindeki 40 göçmeni alın' diyorlar." ifadelerini kullandı. Salvini, Lampedusa'ya yaklaşmakta olan Alan Kurdi gemisi için "Eğer gemi karasularımıza girerse el koyarız." diye konuştu.

Göç konusunda Almanya ve Fransa'ya çıkışını sürdüren Matteo Salvini, "Almanlar ve Fransızlar, bize Avrupa'nın göçmen kampı gibi davranamazlar." şeklinde konuştu.

ALAN KURDİ GEMİSİ

Akdeniz'de sığınmacı kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye'a ait "Alan Kurdi" isimli gemi, Libya'nın 30 mil açığında dün kurtardığı 40 sığınmacıyla, güvenli olmadığı gerekçesiyle Trablus limanına yanaşmayı kabul etmemiş ve bugün Lampedusa'ya doğru yol almaya başlamıştı.

Aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan bir kararı imzalamıştı.

GREGORETTİ GEMİSİ

İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti ise geçen hafta Libya açıklarında 141 sığınmacı kurtarmış ancak bir süre kendi limanlarına yanaşamamıştı. Gemiden sadece sağlık sorunları olan sığınmacılar indirilirken, 115 göçmen tutulmaya devam edilmişti.

Bu sırada İtalyan hükümeti, AB Komisyonu'na Gregoretti'deki sığınmacıların diğer üye ülkeler arasında paylaşılmasını sağlaması için başvuru yapmış, bu talebine yanıt gelene kadar sığınmacıların gemiden inmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, İrlanda'ya ek olarak İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın bu gemideki sığınmacıları paylaşacaklarını açıklamasıyla Gregoretti gemisine ilişkin sorun dün çözüme kavuşmuştu.