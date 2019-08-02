İtalya'da bir rahip cinsel tacizden gözaltına alındı

Haberde, Stefano Segalini adlı rahibin geçen mayısa kadar aktif görevde olduğu, gelen şikayetler üzerine bölge piskoposu Gianni Ambrosio tarafından ihtiyati tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Ulusal basında yer alan diğer haberlerde, rahibin kurbanlarına ilaç ya da kimyasal maddeler vererek tacizde bulunduğundan şüphelenildiği vurgulandı.
Haberlerde, ihtiyati tedbir emriyle ev hapsinde tutulan rahibin birkaç gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.
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