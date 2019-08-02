İsveç'te tutuklanan ABD'li rap müzisyeni ASAP Rocky serbest bırakıldı

Gerçek adı Rakim Meyers olan ASAP Rocky hakkındaki son karar 14 Ağustos tarihinde verilecek.
Diğer yandan istemesi durumunda ASAP Rocky’nin İsveç’ten ayrılarak ABD’ye dönebileceği bildirildi.
İsveç savcısı Daniel Suneson, mahkemeden 30 yaşındaki müzisyenin mahkum edilmesini ve en az altı ay hapis cezası verilmesini talep etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rap müzisyeni için, İsveç yasalarında yer almamasına rağmen kefalet ödemeyi teklif etmişti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bunun söz konusu olmadığını söyleyince, Trump hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.
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