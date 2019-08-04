İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Putin büyük bir devlet başkanı

Rusya'yla iyi ilişkileri yeniden tesis etmek için çalışacağını söyleyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'büyük bir devlet başkanı' olarak niteledi.

Salvini, lideri olduğu Lig partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya'yla ilişkilere değinerek Rusya'yla iyi ilişkilere dönmek için elinden geleni yapma sözü verdi.

Salvini, Rus lider Putin hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Putin, büyük bir devlet başkanı. Bunu, bazı gazetelerin öne sürdüğü gibi para aldığım için değil, böyle düşündüğüm için söylüyorum. Günümüzde büyük saygı hak eden diğer siyasi liderler ise ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban."

Rusya'yla iyi ilişkiler kurulmasını amaçlayan politikasıyla öne çıkan Salvini, yaptırımları kaldırılması gerektiğini birçok kez dile getirmişti.