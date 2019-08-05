Sanat Müzesi Tate Modern'de altı yaşında bir çocuk 10. kattan 'atıldı'

Londra'daki modern sanat müzesi Tate Modern'in 10. katından 6 yaşındaki bir çocuk aşağı atıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Pazar günü yerel saatle 14.45'te Londra'da turistlerin gözde mekanlarından olan Tate Güzel Sanatlar Müzesi'nin 10. katındaki terasından 6 yaşında bir çocuk aşağı düştü.

Müzenin beşinci katında bulunan çatıya düşen çocuk ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

@se1 emergency at Tate Modern. Area sealed off. Been told a person/child has fallen off viewing gallery and trapped between the two buildings. pic.twitter.com/lBYt5hfZZG — Andy (@AndyBanksideSE1) August 4, 2019

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17 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Polis, küçük çocuğun aşağı itildiğini ve olayla ilişkili olarak 17 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı açıklandı.

Bir polis sözcüsü ise "zanlının çocuğu tanıdığına dair hiçbir veri yok" dedi.

Polis, 17 yaşındaki gencin çocuğu ittikten sonra platformda durmaya devam ettiğini söyledi.

Olayın ardından müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.

Trapped inside the @Tate. All the doors are locked and no one is aloud in or out. pic.twitter.com/YnQJqk8hCj — Isabella Knazek (@slizzabella) August 4, 2019

​'OĞLUM NEREDE?'

O sırada 10. kattaki gözlem platformunda bulunan görgü tanığı 47 yaşındaki Nancy Barnfield, şiddetli bir düşme sesi duyduklarını ve ardından bir kadının "Oğlum nerede?" diye çığlık attığını aktardı.

2000 yılında açılan Tate Modern, 2018'de 5.9 milyon kişi ile İngiltere'de en fazla turistin uğradığı yer olmuştu.