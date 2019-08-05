Avusturya: ABD'nin orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmasına izin vermeyeceğiz

Reynolds, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le görüşmesinin ardından mevkidaşının yakın zamanda Pasifik bölgesinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istedikleri açıklaması hakkında konuştu.

Füze üslerinin konumlarının henüz belli olmadığını ancak Avustralya'nın bu üslerin konuşlandırılacağı ülkelerden biri olmayacağını belirten Reynolds, Esper'in böyle bir talepte bulunmadığını ve böyle bir talep gelmesini beklemediklerini ifade etti.

Reynolds, "Bir talep beklentisi olup olmadığını doğrudan Esper'e sordum. 'Hayır' dedi" ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, basın mensuplarının konuyla ilgili sorusu üzerine Amerikan füzelerine ev sahipliği yapmayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından Esper, Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Pasifik bölgesinde birkaç ay içerisinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istediklerini söylemişti.