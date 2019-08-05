İngiltere'nin en büyük 'İslami' bankasına suçlama: Aşırıcılıkla bağlantılı kurumlara hizmet ediyor

İngiltere'nin en büyük 'İslami bankası' olan Katar merkezli Al Rayan, bazı radikal İslamcı örgütlerle bağlantılı olan kurumlara mali hizmet vermekle suçlandı. Banka ise iddiaları reddederek 'aşırıcı herhangi bir örgütü desteklemediklerini' söyledi.

İngiltere'nin en eski ve en büyük İslami bankası olarak bilinen Katar merkezli Al Rayan bankası, radikal İslamcı örgütlerle bağlantılı olan kurumlara mali hizmet vermekle suçlanıyor.

Times'ın haberine göre, bankanın ABD'de terör örgütü olarak tanımlanan isimsiz bir hayır kurumuna finansal hizmetler sağladığı iddia ediliyor.

İngiltere'de 'teröristlerin ailelerine mali yardım sağlamakla' suçlanan bir diğer grup Hhugs'ın da Al Rayan'da hesapları olduğu tespit edildi.

Bankanın müşterileri arasında ayrıca, yönetiminde uzun süredir bir Hamas lideri bulunan Finsbury Park Mosque (Kuzey Londra Merkez Camisi) de bulunuyor.

EŞCİNSELLERİ 'DOMUZDAN DAHA KÖTÜ' DİYE TANIMLAYAN TV KANALIYLA ORTAKLIK

Öte yandan, gazeteye göre banka, eşcinselleri 'domuzlardan daha kötü' olarak tanımlayan ve sihirbazların idam edilmelerini talep etmesiyle tanınan bir televizyon kanalı olan 'Peace TV'nin mali koluyla da işbirliği yapıyor.

Öte yandan, Al Rayan'ın İcra Kurulu Başkanı Sultan Choudhury'nin de 'kadın sünnetini, çocuk yaşta evliliği ve zina cezalarını açıkça savunan' bir enstitünün yönetiminde görevli olduğu tespit edildi.

Times'a göre ayrıca, ismini vermeyen bir Muhafazakar Parti milletvekili, konunun 'acil gündemle' İçişleri Bakanı Priti Patel ile tartışılacağını açıkladı.

A Times Investigation:



A British bank controlled by the Qatari state is providing financial services to multiple British organisations linked to Islamists https://t.co/oUHBQaM4OC — The Times (@thetimes) August 5, 2019

​'AŞIRICI HİÇBİR ÖRGÜTÜ VEYA EYLEMİ DESTEKLEMİYORUZ'

Söz konusu iddiaları kesin bir dille reddeden Al Rayan ise, Times'a yaptığı açıklamalarda 'aşırıcı veya şiddet içerikli hiçbir örgütü veya eylemi desteklemediklerini' söyledi.

Al Rayan ayrıca ülkedeki yasalara 'her zaman uyum gösterdiğini' vurguladı.

'Bireylere, işletmelere ve her inançtan topluluklara mali hizmet servisinde bulunduklarını' söyleyen banka ayrıca, 'İslam ilkeleriyle senkronize bir şekilde çalıştığını' iddia ediyor.

Bünyesinde bir 'Şeriat departmanı' ile 'Şeriat Denetleme Komitesi' de bulunan banka, 'Şeriata uyumlu, toplum odaklı, güvenli, ilkeli ve öncü' 5 temel kuralla çalıştığını iddia ediyor.