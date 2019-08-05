Ukrayna’da taksici parası olmayan yolcuyu bodruma ayağından zincirledi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir taksici, parası olmayan müşterisini garajının bodrumuna zincirledi. Olayın ardından taksici polis tarafından gözaltına alındı.

Kiev polisinin aktardığına göre, bir taksici Kiev’den Sumi kentine taksi ile gitmek isteyen yolcusunun parası olmaması nedeniyle evinin bodrumuna zincirledi.

Polisin açıklamasında “Sumi kentinden 38 yaşındaki bir kişi bir bodrumda tutulduğuna ilişkin Kiev polisine başvurdu. İhbar sahibinin taksiciden kendisini Sumi kentine götürmesini istediği öğrenildi. Taksici istenilen yere ulaşmadan yolcudan ödeme almak istedi, ancak yolcu hesabında parası olmadığını belirtti” ifadeleri kullanıldı.

Taksici daha sonra yolcuyu en yakın bankaya götürdü, ancak adamın borcu olması nedeniyle bankadan kredi çekmesine izin verilmedi. Durumu öğrenen taksici yolcuyu Kiev’e geri getirdi, ancak orada da yolcunun borcu olan 7 bin grivnayı (1500 TL) almak için garajının bodrumuna ayağından zincirleyip kapıyı kilitledi. Yolcu 7 saat bu şekilde kaldıktan sonra bodrumda bulduğu malzemelerle kaçmayı başardı.

Durumu öğrenen polis taksiciyi gözaltına aldı, olayla ilgili kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma ve adam kaçırma suçundan cezai dava açıldı.