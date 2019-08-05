AB'den Halife Hafter'e 'saldırıları durdur' çağrısı

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun nüfuslu yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar savaş suçu anlamına gelebilir ve acilen durdurulmalıdır. Savaş suçu işleyen ve uluslararası hukuku çiğneyenler adalet önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm Libyalılara, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin, Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi önerisine destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Libya Ulusal Ordusu'nun ülkenin güneybatısında yer alan Marzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı öne sürülmüştü.