Plajda milli marşla eğlenen Salvini'ye İtalyanlardan tepki: Avrupa'nın maskarası olduk

Göç karşıtı aşırı sağcı ortağı Lig Partisi'nin lideri ve aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Matteo Salvini'nin geçen hafta sonu elinde kokteylle, bir arkadaşına ait Papeete isimli özel plajdaki DJ kabininde eğlendiğini gösteren bir video paylaşıldı.

Videoda dansçılar ve animatörlerle birlikte plajdakilerin, İtalya milli marşı (Mameli) eşliğinde dans ettikleri görülüyor.

Salvini'ye hem siyasilerden hem de vatandaşlardan sert tepkiler geldi.

Eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi, videoyu Twitter hesabından paylaştı ve "Dansçılar, DJ, influencer, mojito beni skandalize etmiyor. Fakat Mameli Marşı'na kimse dokunamaz. Bu uniforma giyenlerin marşıdır, yarı çıplak dans edenlerin değil. Eski kafalı olabilirim ama benim için milli marş ciddi bir şeydir, plaj şarkısı değil" yorumunu yaptı.

Non mi scandalizzano le cubiste, il deejay, l’influencer, il mojito. Ma l’Inno di Mameli non si tocca. È l’inno di chi veste una divisa, non di chi balla seminudo. Sarò vecchio stile ma per me l’Inno Nazionale è una cosa seria, non un tormentone estivo pic.twitter.com/gaKl7DnnXa — Matteo Renzi (@matteorenzi) August 5, 2019

'İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİL, İÇİŞLERİ TURİSTİ'

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, bir Twitter kullanıcısı, Salvini'yi "İçişleri Bakanı" yerine "İçişleri Turisti" olarak adlandırdı ve "İçişleri Turisti elinde kokteyl, istiridye ve şampanyayla DJ kabininde, dansçı kızlar milli marş eşliğinde dans ediyor... Avrupa'nın maskarası olduk" paylaşımını yaptı.

Bazı kullanıcılar da "Milli marşımız popoların ve alkol dolu göbeklerin sallanacağı bir plaj müziğine çevrildi", "İtalya nereye gidiyor", "Yozlaşmanın ikonik bir görüntüsü" diye tepkilerini gösterdi.

Bazı yorumlarda da, Salvini'nin partisi Lig'in ulusal bir partiye dönüşmeden önce Kuzey Ligi adıyla faaliyet gösterirken ayrılıkçı bir parti olduğu ve İtalyan milli marşına karşı çıktığı hatırlatıldı.

​Merkez-soldaki Demokratik Parti'den Milletvekili Luciano Nobili de Salvini ve partisinin bu geçmişini hatırlatarak Salvini'yi İtalyanlarla alay etmekle suçladı.

Nobili, "Eskiden ayrılıkçıydı şimdi ise 'Önce İtalya' diyor, ama onun yönetiminde İtalya son sırada geliyor. Eskiden Mameli Marşı'nı yasaklamak istiyordu şimdi ise bizi Rusya'ya satarken plajda bu marşı çalıyor. Salvini işte bu: İtalyanlarla dalga geçmek için her şeyi yapma kapasitesi var, ülke yönetiminde ise bir işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.

Italian Interior Minister Matteo Salvini is set to continue his beach tour as an unofficial election campaign amid talk of a possible government collapse.https://t.co/kMqrgDnCKg pic.twitter.com/pzTP1npDbA — The Italian Insider (@ItalianInsider1) August 5, 2019

​SİLAHLI KUVVETLERDEN UYARI

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı'nın önünde plajda milli marşla dans edilmesine silahlı kuvvetlerden de tepki geldi.

İtalya Savunma Merkez Konseyi Başkanı Tuğgeneral Francesco Maria Ceravolo İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Milli marş ancak protokol tarafından belirlenmiş koşullar altında çalınır. Herkesin de bu koşullara bağlı olması gerekir" dedi.

Aynı zamanda eski milletvekili de olan altın madalyalı Yarbay Gianfranco Paglia da bu sahneyi "rahatsız edici" diye tanımladı ve "Ben olsam izin vermezdim" diye tepki gösterdi.

Salvini kısa süre önce de sahilde basın toplantısı yaptığı için tepki çekmişti. Ayrıca, sarhoş gibi göründüğü fotoğraflarının yanı sıra, 16 yaşındaki oğlunun polise ait bir deniz aracıyla gezdirilmesi de eleştirilmişti.

A video of the son of Italian Interior Minister Matteo Salvini enjoying a ride on a police jet-ski at Milano Marittima beach, has caused embarrassment for the League leader, landing him in hot water.https://t.co/3FL6dVCrgK pic.twitter.com/rNsilVHer7 — The Italian Insider (@ItalianInsider1) July 31, 2019

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