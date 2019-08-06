Ukraynalı vekilden Donbass sınırına duvar teklifi

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin partisi olan Halkın Hizmetkârı’ndan milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Donbass’la olan sınıra duvar örülmesini teklif etti.

Strana.ua internet gazetesine konuşan Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Donbass’taki savaşı bitirilmesi ve insanların Ukrayna tarafına geçmesi için koşullar yaratılması gerektiğini ifade etti.

Dubinskiy, krize yönelik de Donbass sınırına duvar örülmesi çözümünü önerdi ve örnek olarak Filistin’le İsrail arasındaki duvarı gösterdi.

Dubinskiy böyle bir adımın Ukrayna’nın güneydoğusundaki kriz konusunda da yararlı olacağını ileri sürdü.

Zelenskiy’nin seçim vaatlerinden biri Donbass’taki krizin durdurulmasıydı, ancak iktidara gelmesinden sonra söylemini değiştirip ‘provokasyonlara’ sert yanıt verilmesi çağrılarını yöneltmeye başladı ve Donbass’taki güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin artırılması talimatını verdi. Çatışmaların durdurulmasının sadece diplomatik yollarla mümkün olacağını belirten Zelenskiy’den bu yönde net bir adım gelmedi.