Pernigotti'yi satın alan Türk şirketle anlaşma sağlandı: Fabrika kapanmayacak, çalışanlar işsiz kalmayacak

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, yapılan anlaşma sonucunda Novi Ligure'deki tarihi fabrikada üretimin devam ettirilmesi için bir İtalyan yatırımcı (Giordano Emendatori) fabrikada dondurma üretimini, bir diğeri de (Spes) çikolata ve şekerleme üretimini üstlenecek.
İtalya'da yayın yapan finans gazetesi Il Sole 24 Ore gazetesinin haberine göre Pernigotti markası ise Toksöz Grup'a ait kalacak.
'PERNIGOTTI'Yİ DÜNYA MARKASI YAPAN İŞÇİLERDİR'
Pernigotti vakasıyla yakından ilgilenen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio, bunu 'tarihi bir anlaşma' diye niteledi.
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