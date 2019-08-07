Barcelona'da havuz kararı: Üstsüz girilmesi yasaklanamaz

İspanya'da Barcelona Belediye Meclisi, kadınları bikinilerinin üstünü giymeye zorlamayı cinsiyet ayrımcılığı olarak kabul etti.

Barcelona'da kadınların, bazı havuzlarda bikini üstünü giyme zorunluluğu uygulandığını bildirmesinin ardından Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, "Kadınlara özel kıyafet standartlarının uygulanmasının, seçim özgürlüğünün kısıtlanması ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yapılması anlamına geldiğini" belirten bir rapor yayımladı.

Bunun üzerine Barselona Belediye Meclisi, tüm havuzlu kompleklere bir bildiri gönderdi.

Bildiride kadınların havuza üstsüz gelmelerinin yasaklanmasının 'cinsiyet ayrımcılığı' olduğu ve eğer böyle bir kural uygulanıyorsa derhal kaldırılması gerektiği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Janet Sanz, bu uygulamanın halka açık yüzme havuzlarında hiçbir zaman yasaklanmadığını, buna rağmen bazı komplekslerde uygulandığını ve gönderilen bildirinin hatırlatma görevi yapması gerektiğini vurguladı.

Kararın ardından şikayette bulunan kadınlar, havuzlara gönderilen bildiriden memnuniyet duyduklarını söyledi ve şehrin 'eşitlikçi ve özgür' bir hale geldiğini ifade etti.

INFORMACIÓ DE SERVEI L’@bcn_ajuntament ha demanat als Centres esportius municipals que revisin normatives i retirin les que prohibeixen el topless. Al @CemCiutadella ja han fet el canvi i s’espera a la resta. Cc @CNAB_oficial, @clubsclaror Bcn ja és més igualitària i lliure! — Mugrons Lliures (@mugronslliures) August 4, 2019

​İspanya'da 'çıplaklık' ile ilgili bir yasa bulunmuyor. Ancak şimdiye kadar, kompleks yöneticileri bazı bölgelerdeki halka açık havuzlara belediyeden bağımsız kurallar koyabiliyordu.