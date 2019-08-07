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    A man looks at exhibit showing the Nazi flags.

    Ukrayna’da bir yayın organı ‘neo-Nazilere neo-Nazi dediği için’ para cezasına çarptırıldı

    © AP Photo / Kevin Frayer
    Avrupa
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    İsmini beyaz üstünlükçü David Lane’in kötü şöhretli 14 kelimelik radikal sloganından alan Ukraynalı aşırı sağcı C14 topluluğundan ‘neo-Nazi’ olarak söz eden Hromadske TV isimli yayın organı, mahkeme tarafından adli para cezasına çarptırıldı.

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    © AFP 2019 /
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    Ukrayna’da aşırı sağcı C14 isimli topluluk pek çok kimse tarafından ‘neo-Nazi’ olarak tanımlanıyor olsa da, Ukrayna’da bir mahkeme söz konusu gruba ‘neo-Nazi’ yakıştırması yapılmasını kusurlu buldu.

    C14 isimli topluluk, ismini Lane’in dünya çapında beyaz üstünlükçüler arasında oldukça yaygın ve kötü nam salmış bir söylem olan ‘insanlarımızın soyunun devamlılığını ve beyaz çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak zorundayız’ ifadesinden alıyor.

    Kiev merkezli Hromadske TV yayın organı, 4 Mayıs 2018 tarihinde İngilizce Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir haberde C14 topluluğundan ‘neo-Nazi grup’ olarak söz ettiği için 3500 Ukrayna grivnası (yaklaşık 750 Türk lirası) para cezasına çarptırıldı.

    Ukrayna Ordusu
    © AFP 2019 / Sergei Supinsky
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    Ukrayna mahkemesinin aşırı milliyetçiliği herkesin malumu olan C14 topluluğunun lehine karar vermesi ise büyük tepki uyandırdı. Zira topluluk neo-Nazi sempatizanı olduğunu inkâr ediyor olsa da, kimi üyeleri bu eğilimlerini çoktan itiraf etmiş durumda. Ancak topluluk, ısrarla kendilerini yalnızca ‘milliyetçi’ olarak tanımlıyor.

    'KARAR HUKUKSUZ'

    Hromadske TV’nin avukatı Oksana Çaykovska, “Verilen karar tutarsız ve hukuksuzdur. Aynı zamanda düşünce özgürlüğünün de ihlalidir” açıklamasını yaptı.

    Neo-Nazi
    Twitter
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    Yayın organının genel yayın yönetmeni Angelina Karyakina da mahkemenin kararına şaşırdığını söyledi ve ekledi: “Bu karar yalnızca yargının hakkaniyetiyle çelişmekle kalmıyor, aynı zamanda düşünce özgürlüğünün ihlal ediliyor olması bakımından da tüm yayın organlarına yönelik bir tehdit teşkil ediyor” dedi.

    Karyakina, verilen karara rağmen yayın organının C14’le ilgili ‘neo-Nazi’ tanımının arkasında olduğunu açıkladı.

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    C14 grubunun avukatı Victor Moroz ise, “C14 kendisini neo-Nazi olarak konumlandırmış bir grup değil, hiçbir faaliyetinde de böyle bir gaye yok. Ancak söz konusu yayın organı, topluluktan neo-Nazi olarak söz ederek C14’ün itibarını zedeliyor” dedi.

    Almanya-Aşırı sağ
    © REUTERS / /Hannibal Hanschke
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    Bugüne dek Harkov İnsan Hakları Koruma Grubu’nun da aralarında bulunduğu pek çok yayın organı söz konusu topluluktan ‘neo-Nazi’ olarak söz etmişti. Ancak yargı merciine taşınan tek haber, Hromadske TV’nin attığı tweet oldu.

    Söz konusu topluluğun bugüne dek pek çok şiddet eyleminden sorumlu tutulmasının yanı sıra, Facebook gruplarından bu eylemlerle övündükleri de biliniyor. Grup geçen yıl Kiev’de bir kampı yakmıştı, üstelik bu eylemi düzenlemek için Adolf Hitler’in doğum günü olan 20 Nisan gibi bir tarihi seçmişti.

    Ancak tüm bunlara rağmen, Ukrayna hükümetinin gençlik yaz kamplarında milliyetçi-vatansever eğitim programları hazırlamaları için C14’e maddi destek sağladığı biliniyor.

    Etiketler:
    Hromadske TV, para cezası, Mahkeme, Neo-Nazi, C14, aşırı sağcı, Ukrayna
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