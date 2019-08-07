Ukrayna’da bir yayın organı ‘neo-Nazilere neo-Nazi dediği için’ para cezasına çarptırıldı

C14 isimli topluluk, ismini Lane’in dünya çapında beyaz üstünlükçüler arasında oldukça yaygın ve kötü nam salmış bir söylem olan ‘insanlarımızın soyunun devamlılığını ve beyaz çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak zorundayız’ ifadesinden alıyor.
Kiev merkezli Hromadske TV yayın organı, 4 Mayıs 2018 tarihinde İngilizce Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir haberde C14 topluluğundan ‘neo-Nazi grup’ olarak söz ettiği için 3500 Ukrayna grivnası (yaklaşık 750 Türk lirası) para cezasına çarptırıldı.
'KARAR HUKUKSUZ'
Hromadske TV’nin avukatı Oksana Çaykovska, “Verilen karar tutarsız ve hukuksuzdur. Aynı zamanda düşünce özgürlüğünün de ihlalidir” açıklamasını yaptı.
Karyakina, verilen karara rağmen yayın organının C14’le ilgili ‘neo-Nazi’ tanımının arkasında olduğunu açıkladı.
C14 AVUKATINDAN 'MİLLİYETÇİ, AMA NEO-NAZİ DEĞİL' İDDİASI
C14 grubunun avukatı Victor Moroz ise, “C14 kendisini neo-Nazi olarak konumlandırmış bir grup değil, hiçbir faaliyetinde de böyle bir gaye yok. Ancak söz konusu yayın organı, topluluktan neo-Nazi olarak söz ederek C14’ün itibarını zedeliyor” dedi.
Söz konusu topluluğun bugüne dek pek çok şiddet eyleminden sorumlu tutulmasının yanı sıra, Facebook gruplarından bu eylemlerle övündükleri de biliniyor. Grup geçen yıl Kiev’de bir kampı yakmıştı, üstelik bu eylemi düzenlemek için Adolf Hitler’in doğum günü olan 20 Nisan gibi bir tarihi seçmişti.
Ancak tüm bunlara rağmen, Ukrayna hükümetinin gençlik yaz kamplarında milliyetçi-vatansever eğitim programları hazırlamaları için C14’e maddi destek sağladığı biliniyor.
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