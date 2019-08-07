Alman dedektif: MH17 uçağıyla ilgili kanıtları Rusya ve Malezya'ya sunmaya hazırım

2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda BUK füzesi ile vurulan ve 298 kişiye mezar olan Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağıyla ilgili olarak özel sipariş üzerine bir soruşturma yürüten Alman dedektif Josef Resch, olaya ilişkin kanıtlar içeren materyalleri Rusya ve Malezya'ya sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Alman Wifka soruşturma ajansının kurucusu Josef Resch, "Trajedinin nedenleri, suçluların isimleri hakkındaki bilgiler ile elimdeki Amerikan uydu verilerini sunmak için Rusya, Malezya ve diğer ülkelere başvurabilirim" dedi.

Resch, bu bilgileri Hollanda Savcılığı öncülüğündeki Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) söz konusu kanıtları soruşturmaya dahil etmesi için yaptığı yeni talebe olumsuz yanıt almesi halinde paylaşacağını belirtti.

Resch, "Avukatımla birlikte JIT'e bir kez daha başvuracağım. Bunu uluslararası düzeyde duyuracağız ve JIT'in vereceği tepkiyi göreceğiz. JIT veya başka bir kurumdaki herhangi bir kişiyi bu kanıtları almaya zorlayamam ancak JIT bu kanıtları almazsa Rusya, Malezya ve başka bir ülkeyle bunları paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.

'AMERİKAN UYDUSUNA AİT GÖRÜNTÜLER ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'

MH17 uçağının düşürülmesinde sorumluluğu bulunan kişileri isimleriyle birlikte açıklayacağını kaydeden Alman dedektif, Amerikan uydusuna ait görüntülerin soruşturmada önemli rol oynadığını ve bunları da kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

Resch, MH17 soruşturmasıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tanık sıfatıyla ifade vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

JIT BELGELERİ REDDETMİŞTİ

Resch, temmuz sonunda Sputnik'e yaptığı açıklamada, JIT'e yeni tanık ifadeleri ve diğer verileri paylaşmayı teklif ettiğini söylemiş, ancak ancak ölüm tehditleri aldıktan sonra JIT'den kamuoyuna açık bir soruşturma yürütmelerini talep ettiğini belirtmişti.

2016 yılında Hollandalı soruşturmacılar, Resch'in Almanya'nın kuzeyindeki Ban Schwartau'daki evine düzenlenen baskında ele geçirilen belgelerden bazılarının 'bomba etkisi yapabileceğini' ve suçluların belirlenmesine yardımcı olabileceğini söylemişti.

8 Haziran 2016 tarihli De Telegraaf gazetesinin haberinde, Resch'in soruşturmaya uçak düştükten iki ay sonra başladığı ve bu çalışması için 19 milyon dolar ücret aldığı öne sürülmüş, Alman dedektifin müşterilerinin kim ya da kimler olduğunun bilinmediği ifade edilmişti.