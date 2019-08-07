Almanya'da 'Et vergisi artırılsın' tartışması: Doğayı ve hayvanları korumak için

Almanya, doğal yaşamı korumak ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni bir 'et vergisi' getirebilir.

Almanya'da politikacılar, hali hazırda yüzde 7 oranında indirim yapılan et vergisinin yüzde 19'a çıkarılması gerektiği görüşünde.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Yeşiller Partisi'nden politikacılar, hayvanların yaşam koşullarını artırmak için harcanan ek harcamalarla birlkte et vergisi standart oranının yüzde 19'a çıkarılması gerektiğini savunuyorlar.

Yeşiller Partisi'nin tarım politikası sözcüsü Friedrich Ostendorf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Et üzerinde uygulanna KDV indiriminin kaldırılmasını ve bunun hayvanların refahını artırmak için kullanılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ostendorf ayrıca, yulaf sütü üzerinde yüzde 19 oranında vergi uygulanırken etin yüzde 7 oranında vergilendirilmesinin 'anlamsız' olduğunu söyledi.

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) tarım sözcüsü Albert Stegemann da, partisinin Hayvan Refahı Derneği tarafından ortaya konulan plana 'açık' olduğunu belirtti.

Stegemann, "Vergilendirme üzerinden gelecek ek gelir, Almanya'daki hayvancıların yeniden yapılanmaları sırasında desteklenmesi için bir prim olarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Ancak, Alman Çiftçi Dernekleri Birliği Genel Sekreteri Bernhard Krüsken ise vergiye karşı olduğunu açıkladı. Bunun yanında, Sol Parti ve Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) gibi muhalif partiler de söz konusu vergilendirme hamlesine karşı çıktı.

Öte yandan, Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, kırmızı ve işlenmiş et tüketimine bağlı olarak 2020'ye kadar 2.4 milyon ölüm yaşanabilir. Bu durum da, toplamda 235 milyar euro düzeyinde bir sağlık harcamasına yol açacak.

Öte yandan, bazı gelişmiş ülkelerin kırmızı ve işlenmiş et tüketimini iki katına çıkardıkları belirtiliyor.

Uzmanlar ise fiyatları yükseltmenin insanları daha sağlıklı ve daha az zararlı gıdalar yemeye teşvik edeceğine inanıyor ve mevcut et tüketim seviyelerinin, çevresel gerekçeler yüzünden sürdürülemez olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu yılın başlarında Londra'da yapılan bir diğer araştırmada ise, 'gelişmiş ülkelerin dünyayı felaketten korumak için yüzde 80 daha az et tüketmeleri gerektiği' vurgulanmıştı.