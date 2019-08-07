Ünlü İngiliz sunucu: Şişman insanları tedavi etmeye gerek yok

Ünlü İngiliz muhabir ve televizyon sunucusu Michael Buerk, şişmanlığın hastalık olmadığını, bu yüzden aşırı kilolu insanların tedavi edilmemesi gerektiğini belirtti.

Metro’nun aktardığına göre Buerk, Radio Times dergisi için kaleme aldığı yazısında, “Siz şişmansınız çünkü aşırı çok yiyorsunuz” dedi.

Aşırı kilolu insanların 'hasta değil, aciz' olduğunu yazan Buerk, ölmelerinin de ulusal sağlık hizmetlerine paralarını tasarruf etmeye yardımcı olacağını ifade etti.

Uzun ömürlülüğün, hayatın başlıca hedefi haline getirilmemesi gerektiğini belirten İngiliz sunucu, aşırı kilolu insanların erken ölümünün, onların demografik dengesizlik, aşırı nüfus yoğunluğu ve iklim değişikliğine karşı mücadeledeki 'özverili fedakarlığı' olarak görülmesi gerektiğini savundu.

İngiliz yetkililerin verilerine göre, ülkede her 3 yetişkinden biri ve 11 yaşına kadar her 5 çocuktan biri aşırı kilolu.