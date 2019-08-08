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14:44 08 Ağustos 2019
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    Martı

    Bilim insanları açıkladı: Yiyeceklerinizi martılardan korumak için onların gözlerinin içine bakın

    © REUTERS / Mike Blake
    Avrupa
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    Bilim insanları, insanların ellerindeki yiyeceklere sıklıkla göz diktikleri bilinen martılardan 'kurtulmanın' formülünü açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, martılara 'sert bakışlar atmak' onları insanlardan uzak tutuyor.

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    İnsanlarla iç içe yaşayan ve özellikle deniz kıyısındaki şehirlerde sıklıkla görülen martılar, aynı zamanda insanların ellerindeki yiyeceklere 'göz koymasıyla' da bilinen bir tür. 

    Martıların insanların yiyeceklerini çalmaları büyük bir 'toplumsal problem' olmasa da, bilim insanları buna da çözüm bulduklarını açıkladı.

    İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden araştırmacılar, martıların yiyecekleri çalmasına karşı en etkili yöntemin 'onlara sert bakışlar atmak' olduğunu açıkladı. 

    Üniversiteden bir grup araştırmacı, tezlerini doğrulamak adına bir cips paketini yere koydu ve bölgedeki ringa martılarından birinin 'bir insan tarafından izlendiği' takdirde cipse yaklaşmasının ne kadar süre alacağını inceledi. 

    Araştırmacılar aynı testi, cips paketinin yakınında bulunan insanın başka yöne bakmasıyla da tekrarladı. 

    'İNSANLAR BAKINCA ÇOĞU YAKLAŞMADI'

    Toplamda 74 martı üzerinde tes yapan araştırmacılar, bir insan tarafından gözetlenen martıların yalnızca 27 tanesinin yiyeceğe yaklaşabildiğini ve bu martıların yiyeceğe yaklaşmaya karar vermelerinin ise ortalama 21 saniye sürdüğünü ortaya çıkardı.

    Ayrıca, martıların yalnızca 19'unun 'iki testi de tamamladığı' belirtildi. 

    Araştırmanın baş yazarı, Exeter Üniversitesi Ekoloji ve Koruma Merkezi'nden Madeleine Goumas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Martılar genellikle agresiflikleri ve insanlardan yiyecek çalma istekleriyle bilinir. Bu yüzden, test sırasında çoğu martının yanımıza yaklaşmadığını görmek ilginç. Yiyeceğe yaklaşan martıların ise bu kararı amaları uzun sürdü. Bazıları yiyeceğe dokunmadı bile. Öte yandan, izlendiğinin farkında olmayan martılar da vardı."

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    Goumas ayrıca, bazı martıların insanlara yaklaşma konusunda girişken davranmalarının nedeninin özellikle araştırılmadığını, bunun 'bazı martıların insanlar tarafından beslenme tecrübesinden' kaynaklandığını söyledi. 

    'MARTILAR ÇOK HIZLI ÖĞRENİYOR'

    Çalışmanın yazarlarından Dr Neeltje Boogert de, "Martılar çok hızlı öğreniyor. Bu yüzden insanlardan nasıl yiyecek edindiklerini bir kere öğrendiklerini zaman daha fazlasını istemeye başlıyorlar" dedi. 

    Boogert ayrıca, çalışmanın İngiltere'nin Güneybatısında bulunan Cornwall'da gerçekleştirildiğini ekledi ve bir tatil bölgesi olan bölgede 'kolay yemek arayan' çok sayıda martı gözlemlediklerini belirtti. 

    "Çalışma sırasında orada bulunan insanlardan da aynı şeyleri yapmalarını istedik ve ortaya çıkan sonuç insanlar için şaşırtıcı oldu" diyen Boogert, "Görünen o ki, martıları gözlerinizi ayırmadan izlemek onların yiyeceğinizi çalma ihtimalini azaltıyor" ifadelerini kullandı. 

    Çalışmada, doğal yiyecekleri deniz ürünleri olan martıların davranışlarının bu şekilde 'modifiye ederek' değiştirilebileceği görüşünde.

    Etiketler:
    Test, deney, Açıklama, Exeter Üniversitesi, Martı, İngiltere
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