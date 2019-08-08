Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in komedyenlik yaptığı dönemde Erdoğan'a 'bıyıklı hamamböceği' dediği ortaya çıktı

Şovmenlikten ülke yönetiminin başına geçiş yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in geçen sene komedyenlik yaptığı zamanlarda Türkiye'de düzenlenen bir şovda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'bıyıklı hamamböceği' olarak nitelediği ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki günlük resmi ziyaret için dün Türkiye'ye geldi ve Ankara'da Erdoğan'la görüştü. Ziyaret devam ederken Zelenskiy'in geçen sene komedyenlik yaptığı dönemde düzenlediği bir şovda Erdoğan hakkında kullandığı alaycı sözler sosyal medyada gündem konusu oldu.

Ukrayna'nın en popüler komedi programı olan 'Veçernıy Kvartal'da siyasi ve sosyal konulardaki hiciv ağırlıklı şovlarıyla öne çıkan Zelenskiy'in 'Türk Mahallesi' adıyla yaptıkları özel şovu 'Haremler yaşasın' diyerek açtı.

Daha sonra Zelenskiy'in "Erdoğan, bıyıklı hamamböceği. Bizi hapse atacaklarını mı sanıyorsunuz? En fazla 300 kırbaç cezası keserler" dediği ve bu sözlerini 'ağır siyasi espri' olarak nitelediği görüldü.

Gösteri sırasında Ukraynalı oyuncular, Erdoğan'ın görev süresinin uzunluğu hakkında da birçok kez espri yaptı.