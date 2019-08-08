Stoltenberg: S-400’ler Türkiye’nin değerli bir müttefikimiz olmasını engellemez

Stoltenberg, “Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alma kararı ulusal, egemen olmasına rağmen ben bu kararın sonuçlarından endişeliyim, zira NATO için silahların operasyonel uyumu önemli. Rus S-400 sistemi örgütün birleşik hava-füze savunma sistemine entegre edilmeyecek” dedi ve söz konusu kararın ‘F-35 avcı uçaklarının teslimatı için de sonuçları olacağını’ ekledi.
“Türkiye’nin NATO’nun çok değerli ve önemli bir müttefiki olmaya devam edeceğinden ve S-400’lerin sorun yaratmasına rağmen diğer birçok meydan okumaların üzerinde birlikte çalışacağımızdan kesinlikle eminim.”
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini Nisan 2020’den itibaren aktif olarak kullanmaya başlayacağını, ABD’nin tehditlerinden dolayı ulusal güvenliği ile ilgili projelerden vazgeçmeyeceğini belirmişti.
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