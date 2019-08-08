Stoltenberg: S-400’ler Türkiye’nin değerli bir müttefikimiz olmasını engellemez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgütün Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma kararının sonuçlarından endişeli olduğunu, fakat aynı zamanda Ankara’nın ‘değerli’ bir müttefik olmaya devam edeceğinden de emin olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ile ilgili bir açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’nin bu kararının sonuçlarından endişe duyduğunu, fakat aynı zamanda Ankara’nın ‘değerli’ bir müttefik olarak kalacağından ve örgütle birlikte diğer sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, “Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alma kararı ulusal, egemen olmasına rağmen ben bu kararın sonuçlarından endişeliyim, zira NATO için silahların operasyonel uyumu önemli. Rus S-400 sistemi örgütün birleşik hava-füze savunma sistemine entegre edilmeyecek” dedi ve söz konusu kararın ‘F-35 avcı uçaklarının teslimatı için de sonuçları olacağını’ ekledi.

“S-400 konusu çok ciddi, ancak Türkiye’nin katkısı ve NATO’daki rolü, S-400 konusuna göre çok daha derin” diyen Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin NATO’nun çok değerli ve önemli bir müttefiki olmaya devam edeceğinden ve S-400’lerin sorun yaratmasına rağmen diğer birçok meydan okumaların üzerinde birlikte çalışacağımızdan kesinlikle eminim.”

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini Nisan 2020’den itibaren aktif olarak kullanmaya başlayacağını, ABD’nin tehditlerinden dolayı ulusal güvenliği ile ilgili projelerden vazgeçmeyeceğini belirmişti.