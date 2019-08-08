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23:55 08 Ağustos 2019
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    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

    İtalya'da İçişleri Bakanı Salvini seçime gidilmesini istedi

    © AFP 2019 / Mladen ANTONOV
    Avrupa
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    İtalya'da koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız" ifadesini kullandı.

    Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, dün Senato'da yapımı yıllardır süren Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi üzerine yapılan oylamayla krize dönüştü.

    Matteo Salvini
    © AFP 2019 / Roberto Pfeil
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    Söz konusu projenin durdurulması için iktidardaki M5S'nin Senatoda verdiği önergenin dün, Lig ve diğer partilerce reddedilmesi, koalisyon ortaklarının gün boyu karşılıklı açıklamalarla birbirilerini suçlaması, Salvini'nin ortaklarıyla ipleri koparmasına yol açtı.

    'SÖZÜ SEÇMENE BIRAKACAĞIZ'

    Bir süredir koalisyon ortağı M5S'i, büyük projeler başta olmak üzere her şeye "hayır" demekle suçlayan ve bu şekilde devam etmenin faydasız olduğunu savunan Salvini, Başbakan Conte ile bir saati aşan görüşme yaptı.

    Salvini, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Conte'ye dün hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğini söylediğini aktararak, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız." ifadesini kullandı.

    DI MAIO'DAN SALVİNİ'YE CEVAP

    © REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
    İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı, Salvini 'değişim sırası Avrupa'da' dedi

    Salvini'nin bu çıkışına, hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten M5S'in lideri Luigi Di Maio'dan yanıt gecikmedi.

    Di Maio, parlamenter sayısını azaltacak reformu işaret ederek, eylülde bu reformun geçmesinin ardından hemen seçime giderek, sözü İtalyanlara vereceklerini kaydetti.

    İtalya'da Corriere della Sera gazetesinin bugün yayımladığı ankette, geçen yılki seçimde yüzde 17,4 oy alan aşırı sağcı Lig Partisinin oy oranının, temmuz sonu itibarıyla yüzde 36'yı bulduğu belirtildi. Buna karşın, yüzde 32,7 ile geçen yılki seçimden birinci parti çıkan M5S'nin ise yüzde 17,8'e kadar gerilediği kaydedildi.

    CONTE HÜKÜMETİ

    İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte'nin öncülüğünde 1 Haziran 2018'de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

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    Etiketler:
    Erken seçim, Matteo Salvini, İtalya
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