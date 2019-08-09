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06:00 09 Ağustos 2019
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

    İtalya Başbakanı Conte'den hükümet krizi açıklaması

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, erken seçim çağrısı yapan koalisyon ortağı Lig Partisi’nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi hükümet krizinin sorumlusu olarak göstererek bu kararının nedenlerini ülkeye ve seçmenlere açıklaması gerektiğini söyledi.

    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
    © AFP 2019 / Mladen ANTONOV
    İtalya'da İçişleri Bakanı Salvini seçime gidilmesini istedi
    İtalya'da 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Lig Partisi’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin Başbakanı Giuseppe Conte, Salvini’nin erken seçim çağrısına Başbakanlık'ta akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi.

    Salvini'nin son iki gündür kendisini ziyaret ettiğini belirten Conte, "Salvini, bana gelerek bu hükümet deneyimini yarıda kesmek ve seçime giderek Lig’in şu anda sahip olduğu konsensüsten yararlanmak istediğini söyledi. Salvini'ye açıkça kendisi tarafından tetiklenen bu krizin en şeffaf şekilde idare edilmesini sağlayacağımı belirttim" dedi.

    Başbakan Conte, Salvini'nin açıklamasında parlamenterleri bu konuda vakit kaybetmemeye çağırmasına dikkati çekerek "Meclis ve Senato’yu toplantıya çağırmak ya da siyasi krizin zamanına karar vermek İçişleri Bakanı’nın görevi değil. Bu kurumsal süreç, milletin temsilcileri olan parlamenterlerin önünde olmalı. Şeffaflık ve değişimin, bu hükümetin ayırt edici özelliği olacağı sözünü vermiştim, son güne kadar bunu koruyacağım" diye konuştu.

    İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti
    © AP Photo / Lino Azzopardi
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    'BU HÜKÜMET SAHİLDE DEĞİLDİ'

    Salvini'nin hafta boyunca basına yansıyan gittiği tatil beldesinin sahilinde yaptığı açıklamalar ve verdiği görüntülere atıf yapan Conte, “Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi" dedi.

    Giuseppe Conte, şunları söyledi:

    "İçişleri Bakanı, bir Senatör ve Lig Partisi'nin lideri olarak değişim olasılığına inanan insanlara ve ülkeye, bu deneyimi erken ve aniden kesme gerekçelerini açıklamalı. Parlamentoya ve bütün İtalyanlara gerçeği söylemeliyiz, bunu yaparken medyatik sloganların ve retorik açıklamaların arkasına saklanamayız."

    Matteo Salvini
    © AFP 2019 / Roberto Pfeil
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    SALVİNİ YAZ MİTİNGLERİNDE

    Bu arada, önceden ayarlanan yaz mitingleri kapsamında Pescara kentinde akşam saatlerinde halka hitap eden Salvini, hükümette her şeye "hayır" demekle suçladığı M5S'e yüklenmeyi sürdürerek "Kamu işlerindeki engelleri kaldırmak lazım, bizim engel koyan bakanlara ihtiyacımız yok. Ben dünyanın en sabırlı adamıyım ancak daha fazla 'hayır'a dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

    Diğer yandan, iktidar ortakları arasındaki krizden çıkan erken seçim ihtimaline ana muhalefetteki Demokratik Parti’den de 'mücadeleye hazırız' mesajı geldi.

    Etiketler:
    kriz, hükümet, seçim, Matteo Salvini, Lig partisi, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya
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