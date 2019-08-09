Dev yolcu gemilerinin Venedik'e girişi yasaklanıyor

Venedik sakinlerinin ve çevre örgütlerinin yıllardır yaptığı çağrıların ardından sonunda harekete geçen İtalyan hükümeti, gelecek aydan itibaren bin tondan ağır gemilerin belli yollardan kente girişinin engelleneceğini duyurdu.

Karara göre ilk etapta, yolcu gemileri kent merkezinin uzağındaki Fusina ve Lombardia rıhtımlarına demirlemeye zorlanacak. Gelecek yılın sonunda da, kente gelen gemilerin üçte birinin güzergahları değiştirilecek.

YAŞANAN KAZA KARARI HIZLANDIRDI

Büyük yolcu gemilerinin yasaklanması için bir yılı aşkın süredir protestolar düzenleniyordu.

Ancak hükümetin kararını geçen haziran ayında yaşanan kaza hızlandırdı. Bu kazada 275 kilometre uzunluğundaki MSC Opera gemisi, Giudecca Kanalı'nda rıhtıma ve küçük bir turist teknesine çarpmış; beş kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Yasak kararı bir kesimi memnun etse de hükümetin, su altındaki erozyon ve kirliliğin önlenmesi için yetersiz kaldığı eleştirileri sürüyor.

ZEMİN EROZYONU YARATIYOR, TURİZM PATLAMASI YAŞATIYOR

Dev yolcu gemilerine karşı çıkan kesimler, bu gemilerin zemin erozyonuna, hava ve su kirliliğine yol açtıklarını belirtiyor. Ayrıca gemilerin yarattığı dalga, sürekli sellerle boğuşan Venedik’te şehrin tarihi dokusuna da zarar veriyor. Venedik sakinleri, gemilerin sürdürülemez bir turizmi teşvik etmesinden de şikâyet ediyor.

Hükümet, 2013 yılında da 96 bin tondan büyük gemilerin Giudecca Kanalı'ndan geçişini yasaklamıştı. Ancak daha sonra bu düzenleme rafa kalkmıştı. Yine 2017’de yasağın geri getirileceği duyurulmuş, bu kez de ancak dört yıl içinde aşamalı olarak uygulamaya konacağı öngörülmüştü.