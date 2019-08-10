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    ABD Başkanı'nın Noel'de yurtdışındaki askerleri ziyaret etmesi geleneğini yerine getiren Donald Trump, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde

    ABD'nin askerlerini çekme tehdidi, Alman hükümetini böldü

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Avrupa
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    ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nin Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini övmesi ve Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söylemesi, koalisyon hükümetini böldü. Grenell'in eleştirilerine CDU ile SPD zıt tepkiler verdi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AP Photo / Michael Sohn
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    ABD Başkanı Donald Trump tarafından Mayıs 2018'de Berlin Büyükelçisi atanmasının ilk gününden beri tartışmalı açıklamalarıyla Almanya'yı karıştıran Richard Grenell'e koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) tepki gösterdi.

    NATO üyesi olarak savunma harcamalarına GSMH'nin yüzde 2'sini ayırması talebini karşılamadığı gerekçesiyle yine Almanya'yı eleştiren Grenell, Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini överken Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söyledi. 

    ABD Büyükelçisi'nin bu sözlerine SPD'nin tepkisini Die Welt gazetesine yansıtan milletvekili Thomas Hitschler, Grenell'in tehditkar tonunun 'son derece sorunlu' olduğunu belirtti.

    Richard Grenell
    © AFP 2019 / Odd Andersen
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    Elçinin suçlamalarının gerçekliğe tekabül etmediğini söyleyen Hitschler, vekil arkadaşı Fritz Felgentreu ile bir kaç hafta önce ABD'yi turladığını, hem Senato hem Temsilciler Meclisi hem de Pentagon'dan Almanya'nın savunma katkısına övgüler aldıklarını, hiçbirinin Almanya'dan ABD askerlerinin çekilmesi fikrini desteklemediğini anlattı. 

    SPD milletvekili, Trump'ın Almanya'ya tavrını ise 'uygunsuz' diye niteledi.

    Volkswagen
    © AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
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    Diğer yandan Trump yönetiminin taleplerine koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) anlayış gösterdi.

    Die Welt gazetesine konuşan CDU milletvekili Jürgen Hardt, Berlin'in savunma harcamalarını artırmaması ve NATO hedefini tutturmaması karşısında Amerikalıların çok rahatsız olduklarını söyledi. 

    "Bu muazzam rahatsızlık yarattı" diyen Hardt, Almanya'ya yönelik şüphelerin büyüdüğünü ve Washington'ın Basra Körfezi için kurmak istediği devriye gücüne Berlin'in katılamyı reddetmesinin durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.

    American flag flies on top of the U.S. embassy in front of the Reichstag building that houses the German Parliament, Bundestag, in Berlin, Germany (File)
    © AP Photo / Michael Sohn
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    CDU milletvekili "Almanya burada dayanışma göstermeli. Şimdiyse kendini geri çekiyor hatta Amerikan çabalarına eleştirel bakıyor izlenimini veriyor" dedi. 

    ABD askerlerinin Almanya'dan çekilmesi tartışması hakkında Alman hükümetinden resmi açıklama gelmedi. Sadece Savunma Bakanlığı, ABDnin askeri varlığının Almanya için çok önemli olduğunu belirtti. 

    Alman haber ajnsı DPA'ya konuşan Grenell, Berlin'i Washington'la dostluğunu suistimal etmekle suçlamıştı. 

    Richard Grenell
    © AFP 2019 / Odd Andersen
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    "Almanlar ticaret fazlasını iç ihtiyaçlara harcarken, ABD'li vergi mükelleflerinden Almanya'daki 50 bin Amerikalının masraflarını ödemesini beklemek gerçekten küstahlık" diyen ABD Büyükelçisi, Trump'ın Almanya'daki askerleri kısmen de olsa Polonya'da yeniden konuşlandırma düşüncesini övmüştü.

    Frankfurter Allgemeine gazetesine göre ABD askerlerinin Almanya'daki konuşlanma masraflarını ABD ordusu karşılıyor, ancak alman hükümeti yılda 50 milyon euro aktarıyor. İlaveten 100 malvarlığını ABD ordusuna ücretsiz kullandırıyor. Bu da ABD'ye yılda 600 milyon euroluk tasarruf sağlıyor. 

    Etiketler:
    NATO, Almanya, ABD, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Richard Grenell
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