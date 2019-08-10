ABD'nin askerlerini çekme tehdidine Alman Federal Meclisten yanıt: Nükleer silahlarınızı da götürün

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini öven ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in bu yöndeki açıklamalarına Alman Federal Meclis (Bundestag) üyesi Dietmar Bartsch, ‘Amerikalılar nükleer silahlarını da götürmeli' sözleriyle yanıt verdi.

NATO üyesi olarak savunma harcamalarına GSMH'nin yüzde 2'sini ayırması talebini karşılamadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Büyükelçi Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki Amerikan askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini överken Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söylemişti.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin aktardığına göre Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Grenell’in bu açıklamasına, “Amerikalılar askerlerini çekerse, nükleer silahlarını da yanlarına götürseler iyi olur” sözleriyle tepki gösterdi.

Bartsch ayrıca ABD’nin nükleer cephaneliğini Polonya’ya değil, ‘evine götürmesi’ gerektiğini, zira silahların Polonya’ya taşınmasının Rusya ile ilişkilerin sert bir şekilde bozulmasına yol açacağını, oysa böyle bir durumun Almanya’nın ve genel olarak Avrupa’nın çıkarlarına ters düştüğünü kaydetti.

NATO ülkeleri 2014’te savunma harcamalarını, GSMH'nın yüzde 2'sine denk gelecek şekilde arttırmayı taahhüt etmişti. NATO bütçesinin aslan payının ABD tarafından karşılandığı gerekçesiyle Trump, örgütteki müttefiklerini ve özellikler de Almanya’yı, sundukları katkıların yetersiz olduğu için birçok kez eleştirmişti.

Diğer yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’in savunma harcamalarını 10 yıl içinde kademeler halinde arttırmayı planladığını açıklamıştı.

Merkel’in bu açıklaması doğrultusunda Almanya’nın savunma harcamaları bu yıl GSMH’nın yüzde 1.34’üne, 2025’teyse yüzde 1.5’ine çıkarılacak.