İtalya İçişleri Bakanı'ndan oyuncu Gere'e: Sen kaç göçmeni villanda ağırlıyorsun Richard?

İtalya'ya gelen aktör ve insan hakları savunucusu Richard Gere geçen cuma günü, günlerdir Akdeniz'de güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Open Arms'a çıktı. Gere, yardım görevlileriyle birlikte gemideki 121 göçmene gıda malzemesi ulaştırdı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Gere dün de İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile birlikte İtalya'nın Lampedusa adasında bir basın toplantısı düzenledi ve göçmenlerin 'şeytanlaştırılmasına' son verilmesi çağrısı yaptı.

Kendi memleketi ABD'de de mültecilere karşı benzer tavır sergilendiği eleştirisinde bulunan Gere, hem ABD hem de İtalya'daki politikacılardan göçmenlere yardım etmelerini istedi. Gere, "Dünyanın her yerinde bu durum artık son bulmalı. Ve ancak biz son bulsun dersek son bulur" dedi.

Gere'in göçmenler ve onları denizden kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma eylemi, İtalya'da göç karşıtı politikaları bayrak edinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tepkisini çekti. Salvini ve liderliğini yaptığı aşırı sağcı Lig partisinden yapılan açıklamalarda, Gere'i hedef alan yorumları yapıldı.

Salvini, Richard Gere'in yardım gemisine çıkmasıyla ilgili olarak "Umarım bronzlaşır" dedi. Salvini sosyal medyada da Gere'i hedef alarak "Salvini kararnamesini eleştiriyorsun da sen kaç tanesini villanda ağırlıyorsun Richard?" yazılı bir mesaj paylaştı. Salvini, Gere'e, Open Arms gemisindeki insanları 'özel uçağıyla Hollywood'daki villalarına götürmesini' söyledi.

Visto che i suoi amici della ONG hanno 180 immigrati a bordo, sono sicuro che il generoso milionario li ospiterà tutti nelle sue ville. Sbaglio??? pic.twitter.com/mB3SIfSK7D — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 10, 2019

​