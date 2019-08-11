‘Ukraynalı keskin nişancıların sivil halka ateş açmalarına izin verildi’

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Harekât Komutanlığı’nın Donbass’taki sınır hattına keskin nişancılar gönderdiği ve bu kişilerin sivil halka ateş açmalarına izin verildiği bildirildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milis İdaresi basın dairesi yöneticisi Daniil Bezsonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Harekât Komutanlığı’nın Donbass’taki sınır hattına keskin nişancılar gönderdiğini ve bu kişilerin ateşkesi ihlal ederek sivil halka ateş açmalarına izin verildiğini belirtti.

Donetsk haber ajansının aktardığına göre Bezsonov, keskin nişancılara, imha edecekleri hedefleri kendileri seçmeleri için verilen talimatname metnini okudu. Bezsonov ayrıca söz konusu belgede hem silahlı örgüt üyelerinin, hem de sivillerin hedef alınabileceğinin ifade edildiğini vurguladı.

Bezsonov’a göre bu eylemler, sadece silahlı çatışmaları yoğunlaştırmaya yönelik olmayıp, aynı zamanda ateşkes koşullarına ve uluslararası anlaşmalara da aykırı.

Donbass için 21 Temmuz’dan itibaren başlaması konusunda anlaşmaya varılan yeni ateşkes bir gün dahi sürmedi. Donbass Temas Grubu katılımcıları, Minsk’te yeni süresiz ateşkes konusunda anlaştı, ancak Ukraynalı askerler Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine ait mevzilere ateş açarak ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Ukrayna yönetimi, ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine yönelik operasyon başlatmıştı. Ukrayna'nın doğusunda Nisan 2014'ten bu yana süren çatışmalarda Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti.