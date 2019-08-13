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16:33 13 Ağustos 2019
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    İngiltere Kraliyet Donanması HMS Kent savaş gemisi

    ABD'nin İran karşıtı gücüne katılan İngiltere'den Körfez'e bir savaş gemisi daha

    © Fotoğraf : Wikipedia
    Avrupa
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    ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devriye gezmesini planlandığı Denizcilik Güvenlik Misyonu'na katılan İngiltere, HMS Kent savaş gemisini bölgeye yönlendirdi. 

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Leah Millis
    Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi
    İran'a karşı Basra Körfezi'nde uluslararası koalisyon kurup devriye gücü oluşturmaya yönelik Amerikan planına katılmayı kabul eden İngiltere, Körfez'e savaş gemisi yığmayı son sürat ilerletiyor. 

    SAVAŞ GEMİLERİ VIZIR VIZIR GİDİP GELİYOR

    ABD'nin Basra Körfezi'nin petrol ticareti açısından stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda devriye gezmesini planlandığı Denizcilik Güvenlik Misyonu çerçevesinde, İngiltere'nin HMS Kent savaş gemisini pazartesi bölgeye yönlendirdiği öğrenildi. 

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    23. Tip fırkateyn HMS Kent, nöbeti HMS Duncan destroyerinden devralacak.

    ABD'nin öncülüğünü yapacağı uluslararası güç kapsamında ABD donanması ile Kraliyet donanmasının Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğini sağlaması öngörülüyor.  

    'OPERASYONA KONUŞLANDIRILMA AMACIMIZ'

    HMS Kent'in komuta subayı Andy Brown, şunları söyledi:

    Hüseyin Emir Abdullahiyan
    © Sputnik /
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    "Körfez'de halihazırdaki gerilimleri düşürmeye kesinkes odaklanacağız. Ama aynı zamanda seyrüsefer serbestisinin korunmasını garanti altına alacağız, bizim operasyona konuşlandırılma amacımız da budur."

    'ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ, YAPTIRIMA KARŞIYIZ'

    İngiltere Savunma Bakanlığı 5 Ağustos'ta ABD'nin tankerlere eskortluk misyonuna katıldığını duyurmuştu.

    © AFP 2019 / HO
    Ruhani: İran'la savaş tüm savaşların anasıdır

    Diğer taraftan İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İran'la nükleer anlaşmaya bağlılığının sürdüğünü ve Washington'ın Tahran'a karşı yaptırımlarına katılmama politikasını devam ettirdiğini açıklamıştı.

    'SAM AMCA' MÜTTEFİKLERİNİ İSTİYOR

    Washington misyona katılmalarını Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi müttefik ülkelerden talep etmişti.

    Almanya ile Japonya'dan net ret cevabı gelmişti.

    Etiketler:
    savaş gemisi, Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, İran, İngiltere, ABD
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