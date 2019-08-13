İngiltere'de Brexitçilerden yeni anket: Çoğunluk her ne pahasına olursa olsun AB'den çıkmaktan yana

Sağcı ve Brexitçi The Daily Telegraph gazetesi için ComRes'in yaptığı kamuoyu yoklamasında ibre, çoğunluğun Johnson'ın İngiltere'yi AB'den ne pahasına olursa olsun çıkarması gerektiğine inandığını gösterdi.
Buna karşı çıkanların oranı yüzde 46'yı buldu.
Ancak "Bilmiyorum" diye görüş bildirenler toplamdan çıkarılarak iki zıt kampın oranlarının abartıldığı uyarısı yapanlar da var. "Bilmiyorum" seçeneği eklendiğinde her iki tarafın oranlarının 10'ar puan düşmesi gerekiyor.
Why is this dire? Aside from excluding "don't knows" and then misleadingly reporting as a percentage of 'the British public' 🚨, there is *way too much* going on in the survey question and it is leading as well 🚨https://t.co/bcxVyt5u8s— Will Jennings (@drjennings) August 12, 2019
Katılımcıların yüzde 77'si, Kraliçe'nin siyasetin üzerinde kalması ve Brexit'e karışmaması görüşüne destek verdi.
'MUHAFAZAKAR PARTİ'YE AÇIK ARA DESTEK'
İktidardaki Muhafazakar Parti'yi koşulsuz destekleyen Telegraph gazetesinde yayımlanan ankete göre Muhafazakar Parti'ye halk desteği 6 puan artarak yüzde 31'e ulaşırken anamuhalefetteki İşçi Partisi'ni destekleyenlerin oranı yüzde 27'de kaldı.
ComRes yöneticisi Andrew Hawkins, bu ankette 2019 yılı içinde Muhafazakar Parti'nin İşçi Partisi'ne attığı en büyük farkın yakalandığını söyledi.
'BORIS ETKİSİYLE BREXIT YÜKSELİŞTE'
Hawkins, rakamların, Boris zıplamasıyla Brexit'in güçlü geri dönüş yaptığı görüşünün gerçekliğini ve parlamentonun tatile çıkmasına rağmen hızından bir şey kaybetmediğini kanıtladığı değerlendirmesini yaptı.
HAZİRANDA TAM TERSİYDİ
Haziran ayındaki YouGov anketinde ise parlamentoyu ekarte ederek anlaşmasız Brexit'e yüzde 47 itiraz, yüzde 24 destek çıkmıştı.
ComRes anketi, soru soruluş tarzıyla katılımcıları yönlendirdiği gerekçesiyle AB'de kalma yanlıları tarafından eleştirildi.
Important - @Telegraph reporting taking the piss by ignoring “don’t knows” to present an apparent majority - one for @FullFact @RoyalStatSoc @TweetMRS https://t.co/Qyz0hopxZL— Ben Page, Ipsos MORI (@benatipsosmori) August 13, 2019
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