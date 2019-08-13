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    Boris Johnson, Brexit sonrasının tarım politikalarına destek arayışında tavuk çiftliklerini ziyaret ederken

    İngiltere'de Brexitçilerden yeni anket: Çoğunluk her ne pahasına olursa olsun AB'den çıkmaktan yana

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Brexitçi The Daily Telegraph gazetesi için ComRes'in yaptığı kamuoyu yoklamasında ibre, çoğunluğun Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere'yi AB'den gerekirse anlaşmasız çıkarması gerektiğine inandığını gösterdi.

    Boris Johnson
    © AP Photo / Aaron Chown
    Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi
    İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek yeni başbakan olan Boris Johnson (BoJo), "31 Ekim'de ne pahasına olursa olsun Brexit" diyerek Avrupa Birliği'nden (AB) gerekirse anlaşmasız çıkacağını ilan ederken, yeni bir anket, bu riskli yolun çoğunluk desteğine sahip olduğunu iddia etti.

    Sağcı ve Brexitçi The Daily Telegraph gazetesi için ComRes'in yaptığı kamuoyu yoklamasında ibre, çoğunluğun Johnson'ın İngiltere'yi AB'den ne pahasına olursa olsun çıkarması gerektiğine inandığını gösterdi.

    Jean-Claude Junker
    © AFP 2019 / Aris Oikonomou
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    Johnson'ın selefi Theresa May'in AB ile vardığı çıkış anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi başaramaması halinde milletvekilleri tarafından durdurulmamak için parlamentoyu feshedip 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'e gitmesine, ankette yüzde 54 destek çıktı.  

    Buna karşı çıkanların oranı yüzde 46'yı buldu.

    Ancak "Bilmiyorum" diye görüş bildirenler toplamdan çıkarılarak iki zıt kampın oranlarının abartıldığı uyarısı yapanlar da var. "Bilmiyorum" seçeneği eklendiğinde her iki tarafın oranlarının 10'ar puan düşmesi gerekiyor.

    İngiltere bayrağı
    © REUTERS / Stefan Wermuth
    İngiliz hükümetinden AB'ye müzakere eleştirisi
    Ankete katılanların yüzde 88'i parlamentonun İngiliz kamuoyundan kopuk olduğu, yüzde 89'u Brexit konusunda milletvekillerinin seçmenlerin isteklerini gözardı edip kendi gündemlerini dayattığından yana görüş bildirdi. 

    Katılımcıların yüzde 77'si, Kraliçe'nin siyasetin üzerinde kalması ve Brexit'e karışmaması görüşüne destek verdi.  

    'MUHAFAZAKAR PARTİ'YE AÇIK ARA DESTEK'

    İktidardaki Muhafazakar Parti'yi koşulsuz destekleyen Telegraph gazetesinde yayımlanan ankete göre Muhafazakar Parti'ye halk desteği 6 puan artarak yüzde 31'e ulaşırken anamuhalefetteki İşçi Partisi'ni destekleyenlerin oranı yüzde 27'de kaldı.

    © REUTERS / Yuri Gripas
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    ComRes yöneticisi Andrew Hawkins, bu ankette 2019  yılı içinde Muhafazakar Parti'nin İşçi Partisi'ne attığı en büyük farkın yakalandığını söyledi.

    'BORIS ETKİSİYLE BREXIT YÜKSELİŞTE'

    Hawkins, rakamların, Boris zıplamasıyla Brexit'in güçlü geri dönüş yaptığı görüşünün gerçekliğini ve parlamentonun tatile çıkmasına rağmen hızından bir şey kaybetmediğini kanıtladığı değerlendirmesini yaptı.

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    Anket uzmanı, İşçi Partili ve Liberal Demokrat Partili seçmenleri de cezbeden Boris Johnson'ın ekonomiye fazla zarar vermeden Brexit'i becermesi halinde, olası erken seçimi mutlak çoğunlukla kazanabileceği öngörüsünde bulundu.

    HAZİRANDA TAM TERSİYDİ

    Haziran ayındaki YouGov anketinde ise parlamentoyu ekarte ederek anlaşmasız Brexit'e yüzde 47 itiraz, yüzde 24 destek çıkmıştı.

    ComRes anketi, soru soruluş tarzıyla katılımcıları yönlendirdiği gerekçesiyle AB'de kalma yanlıları tarafından eleştirildi. 

    Etiketler:
    YouGov, Britanya, İngiltere, anket, ComRes, Boris Johnson, The Daily Telegraph, Brexit
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