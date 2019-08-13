Ukrayna, Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

SBU'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Lviv Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatın, 2014 yılından bu yana Rus istihbaratı için çalışan yerel bir sakinden bilgi topladığı iddia edildi.

Diplomatın Ukrayna'yı terk ettiği, yerel sakinin ise devlete ihanet suçlamasıyla yargılandığı, suçunun kanıtlanması durumunda 15 yıla varan hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Sputnik'in ilgili sorusuna yanıtında, bu konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını belirtti.