İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet iddiasından yargılanacak

Steinmetz ve 2 iş arkadaşı için 2 ila 10 yıl hapis cezası talep eden Savcı Mascotto, Conte’nin eşine paranın bir kısmının İsviçre bankaları üzerinden ödendiğini belirtti.
Simandou'daki madeni işletme haklarından vazgeçmesi karşılığında Steinmetz ve şirketi hakkındaki suçlamaları geçen şubat ayında düşüren Gine hükümeti ise İsviçre’deki davaya dahil olmayacağını bildirdi.
İsrailli iş adamı, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.
Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olan Simandou’da 2.4 milyar ton yüksek kaliteli demir cevheri bulunduğu tahmin ediliyor.
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