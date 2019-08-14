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16:08 14 Ağustos 2019
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    Danimarka'da 14 yıl geç gelen özür: Başbakan devlet yurtlarında istismara uğrayan çocuklardan af diledi

    © AFP 2019 / PHILIP DAVALI
    Avrupa
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    Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 1945-1976 yılları arasında devlete ait yetiştirme yurtlarında kalan çocukların maruz kaldığı sistematik cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle resmen özür diledi.

    © AFP 2019 / STIAN LYSBERG SOLUM
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    Danimarka'yı sarsan ve 2005 yılında ortaya çıkan cinsel istismar ve şiddet skandalında resmi özür 14 yıl gecikmeyle geldi.

    Mağdurların bir kısmını resmi başbakanlık konutunda ağırlayan Mette Frederiksen, "Her birinizin gözlerinin içine bakarak özür diliyorum. Suçu üstlenemem ama sorumluluğunun yükünü alıyorum" ifadelerini kullandı.

    Katılımcıların birçoğunun Frederiksen'ın açıklamalarını gözyaşlarıyla dinlediği görüldü.

    '68 YAŞINDAYIM VE ETKİLERİNİ HÂLÂ TAŞIYORUM'

    İstismara uğrayanlardan biri olan ve şu anda 68 yaşında bulunan Arne Roel Jorgensen, "Bu çok şey ifade ediyor. Tek istediğimiz bu konuda iç rahatlığına ulaşabilmekti" yorumunu yaptı.

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    © AA / Ecenur Çolak
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    BBC Türkçe'nin aktardığına göre Jorgensen, birçok kişinin hayatının çocukken yurtlarda uğradıkları istismar nedeniyle mahvolduğunu söyledi, "Birçoğumuz başarısız evlilikler yaptık ve toplumla sağlıklı ilişkiler kuramadık. 68 yaşındayım ve yaşadıklarımın etkilerini hâlâ taşıyorum" dedi.

    BELGESELLE ORTAYA ÇIKTI

    Danimarka'da, 1945-1976 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte yaşanan skandal 2005 yılında bir belgesel vasıtasıyla ortaya çıkmıştı. 

    Buna göre yeterince iyi şartlarda bakılmadıkları gerekçesiyle ailelerinden alınarak ülke genelindeki yetiştirme yurtlarına verilen yüzlerce çocuk cinsel istismara, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştı.

    Philippe Barbarin
    © REUTERS /
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    Belgeselde, ülkenin kuzeydoğusundaki Godhavn Erkek Yurdu'nda kalmış olanlar, uğradıkları taciz ve kötü muameleyi anlatıyordu. Ayrıca bir psikiyatristin, çocuklar üzerinde bazı uyuşturucu ilaçları denediğinin de kanıtlarına da yer alıyordu.

    Skandalın mağduru olan kişiler yıllardır devletten resmi bir özür bekliyordu.

    SORUŞTURMA AÇILDI AMA YARGILANAN YOK

    Olaya ilişkin soruşturma ancak 2010 yılında başladı ancak henüz yargılanan olmadı. 

    Önceki hükümetler skandalın geçmişte kaldığını belirterek dava açma gereği olmadığını savundu. Mağdurlar da maruz kaldıkları istismardan ötürü bir tazminat talebinde bulunmadı.

    Etiketler:
    Mette Frederiksen, Özür, yetiştirme yurdu, Şiddet, psikolojik şiddet, Cinsel istismar, Danimarka
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