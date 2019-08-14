Almanya'da aşırı sağ suçlar artıyor

Alman hükümeti, 2019’un ilk altı ayında ülke çapında aşırı sağ kaynaklı 8 bin 605 suçun kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Almanya'da Sol Partili Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau tarafından sunulan aşırı sağ suçlarla ilgili soru önergesine yanıt veren hükümet, ülkede aşırı sağ kaynaklı suçun artış gösterdiğini ortaya koydu.

Deutsche Welle'nin aktardığı habere göre, 2019 yılının ilk yarısında ülke çapında toplam 8 bin 605 aşırı sağ kaynaklı suç kayda geçti. Bu vakalardan 363'ü şiddet suçu olarak tespit edilirken, işlenen suçlarda toplamda 179 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddet olaylarının sayısında ise önemli bir değişiklik olmadı. Federal hükümetin soru önergesine verdiği cevapta ayrıca, emniyet birimlerinin bu yılın ilk altı ayında 2 bin 625 aşırı sağcı suç zanlısı hakkında soruşturma yürüttüğü ancak sadece 23 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Yetkililer, emniyet birimlerince soruşturma aşaması devam eden ve ilk etapta siyasi arka planı olduğu görülmeyen birçok suç olayının da aydınlatılması ile, ilk altı ayı kapsayan aşırı sağ suç sayısının daha da artabileceğini belirtiyor.

Almanya’da koalisyon ortağı SPD, hükümet ve emniyet birimlerinden aşırı sağa karşı baskının artırılmasını talep etmişti. SPD, aranmasına rağmen serbest dolaşan ve ruhsatlı silahlara sahip aşırı sağcılara dikkat çekmişti.