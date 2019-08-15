Fransa'da 1 ton kokain ele geçirildi

Maliye Bakanı Gerald Darmanin, içlerinde palmiye ağacı özlerinin yer aldığı çuvalları inceleyen gümrük görevlilerinin 15 çuvala gizlenmiş 1 ton 66 kilogram kokain tespit ettiğini açıkladı.

Uyuşturucunun yaklaşık 74 milyon avro (462 milyon lira) değerinde olduğunu aktaran Darmanin, kargonun Ekvador'dan yola çıktığını ve Belçika'nın Antwerp limanı üzerinden Fransa'ya sokulduğunu söyledi.

Ülkede 2018 yılında yaklaşık 12 ton kokain ele geçirilmişti.