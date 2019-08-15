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03:59 15 Ağustos 2019
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    İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti

    İtalyan mahkemesinden sığınmacıları kurtaran gemiye izin

    © AP Photo / Lino Azzopardi
    Avrupa
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    İtalya’da Lazio Bölgesi İdare Mahkemesi (TAR), İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisinin İtalya’ya giriş yasağının yürütmesini durdurdu.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre, TAR'ın Open Arms’ın gemisine yönelik İtalyan kara sularına ve limanlarına giriş yasağını, geminin içinde bulunduğu acil ve tehlikeli durum gerekçesiyle askıya aldı. 

    Akdeniz'de üç farklı grup halinde kurtardığı 147 düzensiz sığınmacıyla 13 gündür denizdeki bekleyişini sürdüren İspanyol STK Proactiva Open Arms’ın gemisinin İtalyan mahkemesinin kararının ardından yönünü kuzeydeki İtalya’nın Lampedusa Adası’na çevirdiği belirtildi.

    TAR'ın kararına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, insan kaçakçılarıyla ortak olmayacağını ve bu nedenle ilerleyen saatlerde geminin sığınmacıları İtalyan limanlarına indirmemesi için yeni bir kararname imzalayacağını ifade etti. 

    İÇİŞLERİ İTİRAZ EDECEK

    Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının da TAR'ın kararına dair bir üst mahkemeye itiraz edeceği bildirildi. 

    Open Arms, sosyal medyada birkaç saat önce, Akdeniz’de yer yer 2 metreyi bulan dalgalarla mücadele edildi, güvertedeki sığınmacıların buna daha fazla dayanacak gücünün kalmadığı yönünde paylaşımlar yapmış ve Avrupa ülkelerine güvenli liman çağrısını yinelemişti.

    Sığınmacı karşıtlığıyla bilinen Salvini, ay başında Open Arms gemisine İtalyan kara sularına ve limanlarına girişi yasağı getirerek geminin bayrağını taşıdığı İspanya’ya gitmesini söylemişti. Yaklaşık iki haftadır denizde bekleyen Open Arms gemisine bu sürede ABD’li aktör Richard Gere bizzat giderek yardım ulaştırmış ve açık destek vermişti. Bu ziyarete tepki gösteren Salvini, Gere’a "Sığınmacıları özel uçağınla ABD’deki villalarına götür." diye çıkışmıştı.

    OCEAN VIKING GEMİSİ DE YOLDA

    Diğer yandan, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisi de güvenli liman çağrısını yineledi. 

    Matteo Salvini
    © AFP 2019 / Roberto Pfeil
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    MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geminin bulunduğu bölgede deniz ve hava koşullarının kötüleştiği vurgulandı ve sağlık ekiplerinin deniz tutan bazı sığınmacıları tedavi ettiği belirtildi. Bununla sadece geçici rahatlama sağlayabileceklerini bu nedenle bir an önce güvenli limana ihtiyaç duyulduğunu kaydedildi. 

    SALVİNİ'DEN BAŞBAKAN'A 'HAYIR'

    Öte yandan, Salvini, Başbakan Giuseppe Conte'nin kendisine, STK gemilerindeki birkaç yüz sığınmacının (İtalya’ya) indirilmesine ilişkin mektup yazdığını ancak kendisinin bunu anlayamadığını çünkü bu gemilerin yabancı sularda olduğunu ifade ederek kendisine kibar şekilde "hayır" diyeceğini söyledi. 

    Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

    Matteo Salvini
    © REUTERS / Yara Nardi
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    Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları sığınmacıları "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya sığınmacıları taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

    İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini
    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla sığınmacı almaları ve sığınmacıların Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz sığınmacıları kabul etmiyor.

    İtalya, son olarak 5 Ağustos'ta yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz sığınmacıları denizden kurtaran STK'lere yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.

    Bütün bu önlemlere rağmen STK'ler ise denize açılıp sığınmacı kurtarmayı sürdürüyor.

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    Etiketler:
    Sığınmacı krizi, sığınmacı gemisi, Sığınmacı, Matteo Salvini, İtalya
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