Moody's: Brexit İrlanda'nın büyüme görünümü için risk oluşturuyor

İrlanda’nın Brexit sürecinden kaynaklı risklere maruz kaldığı belirtilen açıklamada, küresel çapta gümrük vergilerindeki değişimin ve küresel ticaretteki yavaşlamanın da İrlanda ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.
Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Sarah Carlson ise, "İrlanda’da kamu finansmanı ekonomik toparlanma ile birlikte hızla toparlandı. Özel sektör de borç seviyesini azalttı. Bankacılık sektörü de artık hükümet için acil bir yükümlülük değil" değerlendirmesinde bulundu.
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