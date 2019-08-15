Keşmir'in özel statüsünü iptal eden Hindistan'ı Londra'da binlerce kişi protesto etti

İngiliz sömürgeciliğinin çekilirken Hint Yarımadası'nı Pakistan ile Hindistan diye bölmesinden kalan bir sorun olan Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına yönelik protestolar Londra'yı da sarstı.

İngiliz başkentindeki Hindistan Yüksek Komiserliği önünde toplanan binlerce kişi Pakistan ve Keşmir bayrakları sallarken Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi faşistlikle suçlayan sloganlar attı.

'SAVAŞMA ÇAY DEMLE'

Özel tutulan otobüslerle ülkenin dört bir yanından Londra'ya gelen protestocular, "Keşmir yanıyor", "Özgür Keşmir", "Modi: Savaşma Çay Demle" yazılı pankartlar açtı.

'1947'DEN BERİ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ'

Keşmir kökenli bir emekli İngiliz vatandaşı olan ve Birmingham'dan başkente gelen Amin Tahir, "Keşmir'deki kardeşlerimizle dayanışma göstermek istedik" diyerek ekledi:

"1947'den beri Keşmir, Hindistan'dan özgürlük mücadelesi veriyor. Şimdi de Modi Keşmir'in otonomisini bitirmek için güç kullanarak yasa değiştirdi."

Hindistan'ın Keşmir'de attığı adımlara misilleme olarak, Pakistan, 'düşman kardeşiyle' ticari ilişkileri ve ulaştırma bağlantılarını kesip Hindistan'ın İslamabad Büyükelçisi'ni sınırdışı etmişti.