Belgrad-Saraybosna otoyolu inşaatına Erdoğan'lı açılış

Belgrad-Saraybosna otoyolunun yapımı, Sırbistan’a Avrupa’da Koridor 5’e çıkma fırsatını verecek.
Koridor 5, Macaristan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek’i birleştiriyor. Bu proje, Bosna-Hersek’e de Koridor 10 ve Koridor 11 üzerinden Sırbistan’ın merkez bölgelerine ulaşma fırsatını sağlayacak.
29 Ağustos'taki ziyaretinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic tarafından ağırlanacak Erdoğan, Sırbistan’ın güneyinde yoğunlukla Müslümanların yaşadığı ve tarihsel olarak Türkiye ile yakın bağı olan Sancak’ı da ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı burada Yeni Pazar-Tutin otoyolunun onarım çalışmalarını başlatma törenine katılacak.
Bununla ilgili anlaşma, 29 Ekim 2018 tarihindeki İstanbul Havalimanı’nın açılış töreni sırasında imzalanmıştı.
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