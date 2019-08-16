Belgrad-Saraybosna otoyolu inşaatına Erdoğan'lı açılış

Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devlet Karayolları Kurumu ve Türk şirketi Taşyapı arasında Aralık 2018'de imzası atılan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Bosna'nın başkenti Saraybosna'ya uzanan karayolunun temel atma töreninde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hazır bulunacak.

Belgrad-Saraybosna otoyolunun yapımı, Sırbistan’a Avrupa’da Koridor 5’e çıkma fırsatını verecek.

Koridor 5, Macaristan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek’i birleştiriyor. Bu proje, Bosna-Hersek’e de Koridor 10 ve Koridor 11 üzerinden Sırbistan’ın merkez bölgelerine ulaşma fırsatını sağlayacak.

29 Ağustos'taki ziyaretinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic tarafından ağırlanacak Erdoğan, Sırbistan’ın güneyinde yoğunlukla Müslümanların yaşadığı ve tarihsel olarak Türkiye ile yakın bağı olan Sancak’ı da ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı burada Yeni Pazar-Tutin otoyolunun onarım çalışmalarını başlatma törenine katılacak.

Bununla ilgili anlaşma, 29 Ekim 2018 tarihindeki İstanbul Havalimanı’nın açılış töreni sırasında imzalanmıştı.