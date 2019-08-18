Brexit raporu: Gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşanacak

İngiliz Sunday Times gazetesinin haberine göre, gazeteye sızdırılan bazı belgeler İngiltere'nin'ın anlaşmasız şekilde Avrupa Birliği'nden ayrılması halinde pek çok sorunla karşılaşacağını gösteriyor.
Rapora göre ayrıca ülke limanlarında aylarca kaos yaşanması, İrlanda ile fiziki sınır oluşması ve sosyal giderlerin artması bekleniyor.
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyecek bir anlaşma sağlanamasa bile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması için 31 Ekim tarihine bağlı kalacağı sözünü vermişti.
'OLABİLECEK EN KÖTÜ DURUMUN SENARYOSU DEĞİL'
Sunday Times'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, raporla ilgili olarak "Bu, anlaşma olmaması halinde halkın karşı karşıya kalacaklarıyla ilgili en gerçekçi değerlendirme" diye konuştu.
Yetkili "Bunlar olabilecek, temel ve mantıklı senaryolar, olabilecek en kötü durumun senaryosu değil" dedi.
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