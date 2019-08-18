AB Komisyonu Başkanı Juncker, safra kesesi ameliyatı olacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı tatilini yarıda keserek Lüksemburg’a geldi.
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Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada Juncker’ın acil bir ameliyat geçireceği bildirildi.
Yapılan resmi açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı Avusturya'daki tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. Acil bir Kolesistektomi operasyonu(safra kesesinin cerrahi bir operasyonlar çıkarılması operasyonu) geçirmek için Lüksemburg'a döndü" ifadeleri yer aldı.
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