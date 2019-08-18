Kayıt
20:47 18 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Migrants celebrate on board the former fishing trawler Golfo Azzurro as they arrive at the port of Pozzallo in Sicily, two days after they were rescued by the Spanish NGO Proactiva Open Arms after the raft they were on drifted out of control in the central Mediterranean Sea, January 4, 2017

    Fransa, İtalya’ya yanaşmak için bekleyen yardım gemisinden 40 mülteciyi kabul edecek

    © REUTERS / Yannis Behrakis
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Fransa, iki haftadır İtalya’ya yanaşmak için bekleyen İspanya bandıralı ‘Open Arms’ yardım gemisindeki mültecilerden 40’ını kabul edeceğini açıkladı.

    Richard Gere
    © AP Photo / Valerio Nicolosi
    İtalya İçişleri Bakanı'ndan oyuncu Gere'e: Sen kaç göçmeni villanda ağırlıyorsun Richard?
    Fransa İçişleri Bakanlığı, Akdeniz’de 100’den fazla mülteciyi taşıyan İspanyol insani yardım gemisi Open Arms’dan 40 sığınmacının kabul edileceğini açıkladı. Avrupalı devletlerin göçmenleri kabul etme konusunda anlaştığının altını çizen Fransa İçişleri Bakanlığı, "Dayanışma için işbirliği devam ediyor. Fransa, 40 kişiyi ağırlama taahhüdünü sürdürmeye kararlıdır" açıklamasında bulundu. 

    Teknenin gelecek günlerde İspanya’nın güneyindeki Algesiras Limanı'na güvenle yanaşması halinde Fransa İçişleri Bakanlığı, Mültecileri ve Vatansız Kişileri Koruma Dairesi’nden bir heyeti İspanya’ya gönderecek. İspanya’ya gidecek Fransız heyet, Fransa'ya kabul edilecek 40 kişinin mülteci statüsü elde edebilmesi için 'korunmaya muhtaç' kriterlerine uygunluğunu kontrol edecek. 

    İSPANYA 3 GÜN ÖNCE OPEN ARMS'A DAVET GÖNDERDİ

    Seyir halinde yaşanan bir 'acil durum' nedeniyle İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaşmak isteyen Open Arms, İtalyan hükümetinin 'tüm limanlarını sığınmacıları taşıyan gemilere kapatılması' kararı nedeniyle uzun süredir bekletiliyor.

    İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti
    © AP Photo / Lino Azzopardi
    İtalyan mahkemesinden sığınmacıları kurtaran gemiye izin
    İki hafta süren bekleyişin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 3 gün önce Open Arms’a Algesiras Limanı’na yanaşmasını teklif ederek, mültecilerin bir kısmının İspanya'ya kabul edileceğini duyurmuştu. Ancak şuanda en az 105 yetişkinin ve 2 çocuğun bulunduğu gemideki durumun Algeciras'a gitmeye elverişli olmadığını belirten Open Arms yetkilileri, İtalya'ya yanaşma çağrısını tekrarlamıştı.

    Fransa’nın Marsilya Limanı’nıdan 4 Ağustos’ta ayrılan 356 göçmenin bulunduğu Ocean Viking adlı bir başka insani yardım gemisi de İtalya tarafından reddedilmişti. Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Norveç bayraklı yardım gemisi Malta ve Lampedusa Adaları arasındaki sularda demir atmış halde bekliyor.

    Etiketler:
    Open Arms, Mülteci, Göçmen, Fransa, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir kadınla bir erkek Zhiguli otomobillerinde, 1971
    Sovyetler Birliği'nden nostaljik kareler
    Karikatür
    Microsoft, kullanıcılarının Skype görüşmelerini dinlediğini kabul etti
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet