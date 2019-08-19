Avrupa'da göçmen gemisi krizi: İspanya göçmenlere limanlarını açtığını doğruladı ama 'İtalya ile anlaşamadık' dedi

İtalya açıklarında 20 gündür bekleyen ve içinde 107 göçmenin bulunduğu geminin İspanya’ya ait bir limana yanaşması konusunda anlaşmaya varıldığı bilgisi İspanya tarafından yalanlandı. Ancak kendi limanlarını teklif ettiklerini doğrulayan İspanya, İtalya’yı da kanunu çiğnemekle suçladı.

İspanya ile İtalya arasında krize neden olan göçmenler konusundaki karmaşa sürüyor.

107 göçmenle beraber yaklaşık 20 gündür İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait geminin Mayorka Adası’na yanaşması konusunda İtalya ile anlaşma sağlandığı haberi İspanya hükümeti tarafından reddedildi.

Open Arms tarafından iki gün önce yapılan duyuruyu yalanlayan İspanya, “Hükümet, İtalya ile herhangi bir anlaşmanın varlığını reddediyor” açıklamasında bulundu.

Ancak bu konuda teklif yaptıklarını vurgulayan hükümet, “Konuyla ilgili tek doğru bilgi, İspanya hükümetinin Open Arms’a en yakın İspanyol limanına yanaşmasını teklif ettiği ve İtalyan hükümetinin göçmenlerin Lampedusa’ya ayak basmasını engelleyerek kanunu çiğnediğidir” dedi.

'YOLCULUĞU KALDIRAMAZ'

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libya açıklarında kurtardığı 137 göçmenle birlikte Lampedusa Adası'na ulaşmaya çalışan Proactiva Open Arms'a ait gemiye yanaşma izni vermemişti.

Salvini, 16 günlük bekleyişten sonra sadece 18 yaşın altındaki 27 kişinin karaya çıkmasına izin vermişti.

Akdeniz'de zor durumdaki mültecileri kurtararak güvenli limanlara ulaştırma görevini üstlenen Open Arms, geminin ve mültecilerin uzun süren bekleyişin ardından mevcut koşullarda İspanya'ya yapılacak bir yolculuğu kaldıramayacağını savunuyor.

ispanya ve uluslararası kamuoyu da İtalya'nın gemiye limanları açmamaktaki ısrarını eleştiriyor.